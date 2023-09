Andrey Gurulyov, medlem av det russiske parlamentet (Dumaen) og tidligere militærkommandant, kom med uttalelsen under en opptreden på den statlige TV-kanalen Russia-1.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Gurulyov diskuterte Putins nylige påstander om at britisk etterretning sto bak et sabotasjeforsøk mot et russisk atomanlegg. I en tale i Vladivostok tirsdag sa Putin – uten å legge frem bevis – at Storbritannia instruerte ukrainske sabotører i hvordan de skulle skade anlegget.

Den russiske lederen advarte også den britiske statsministeren Rishi Sunak om at slike handlinger kunne føre til en reaksjon.

Se video: Ekspert: – Et tegn på desperasjon



«Et mål»

Gurulyov gikk et skritt videre ved å si at Russland burde angripe Storbritannia med missiler og kalte Sunak «et mål».

Ettersom Nato slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på alle medlemmene, kan et russisk angrep på Storbritannia bli ansett som grunnlag for en full krig med Nato , skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Francis Scarr fra BBC la ut et klipp fra Gurulyovs opptreden på Russia-1, der han deltok i en diskusjon med andre gjester og programleder Vladimir Solovyov, en kjent Kreml-propagandist.

Yesterday Putin accused British intelligence services of helping Ukraine to carry out an alleged sabotage attack on a nuclear power plantMP Andrei Gurulyov says Russia should respond by firing missiles at targets in the UK "Sunak too! He’s also a target!" pic.twitter.com/r5hcnA1KPG — Francis Scarr (@francis_scarr) September 13, 2023

– De har blitt uforskammede, hvilken rolle spiller det for oss om Sunak vet hva etterretningstjenestene hans driver med eller ikke? Til syvende og sist er de britiske etterretningstjenester. Når vi i dag snakker om at britene prøver å ødelegge atomreaktoren vår, bør svaret vårt være helt klart, sier Gurulyov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvorfor skal vi angripe atomanlegg i Ukraina? Vi er nødt til å bo der. Vi har jo Sunak. Hva skal vi med Sunak eller Storbritannia hvis han prøver å ødelegge våre atomkraftverk i Kursk eller Novovoronezh, fortsetter han.

Uunngåelig

Parlamentsmedlemmet advarte deretter om at angrep på russiske kjernekraftverk kan resultere i et «Tsjernobyl nummer to»:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Presidenten vår har alltid sagt at hvis en kamp er uunngåelig, må man slå til først. Jeg tror ikke det finnes et eneste mål i Storbritannia som våre væpnede styrker ikke kan håndtere.

Gurulyov fortsatte med å ramse opp potensielle mål i Storbritannia som Putins militære kan ramme med et angrep, som ubåter, marinebaser og atomanlegg.

– Sunak også! Han er også et mål! Med tanke på at han prøver å forårsake en atomkatastrofe her. Hvorfor er vi opptatt av å være sjenerte, avslutter Gurulyov.