Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) skriver at Sergej Surovikin har fått ny jobb.

Tankesmien siterer flere lokale russiske medier.

Surovikin skal ha fått jobben med å være ansvarlig for et samarbeid om et felles luftforsvarssystem i Samveldet av uavhengige stater (SUS). Stillingen blir omtalt som «perifer».

Se video: Her smeller det i Russland

Ikke omtalt etter sparkingen

Russlands største, statsstyrte medier har ikke nevnt Surovikin nye stilling med ett ord, ifølge ISW.

Tankesmien skriver også at ingen store av de større russiske mediene har skrevet om Surovikin etter at han fikk sparken som luftforsvarssjef i august.

«ISW har tidligere vurdert at Surovikins bytte til en lederstilling i SUS samsvarer med et tidligere mønster der den russiske militærledelsen har overført mislykkede og ineffektive militærledere til perifere stillinger langt unna Ukraina, uten å avskjedige dem helt fra det russiske forsvaret,» skriver ISW.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«General Armageddon»

Surovikin er blitt anklaget for å ha støttet eller visst om Wagner-opprøret på forhånd, og Surovikin forsvant fra offentligheten kort tid etter opprøret. Nylig skal han ha blitt observert i Moskva.



Han gjorde seg bemerket som en hensynsløs hærleder i Syria. Han fikk kallenavnet «General Armageddon». Han var en kort tid sjef for Russlands styrker i Ukraina og ble i lang tid sett på som Wagner-gruppens allierte i forsvarsdepartementet.