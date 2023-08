Orban , gjorde 21. august sitt andre intervju på to år med den tidligere Fox News-programlederen Carlson, som tirsdag publiserte samtalen på X, tidligere kjent som Twitter.

Den ungarske lederen har blitt kritisert for å motsette seg vestlige sanksjoner mot Russland etter at Putin innledet en fullskala invasjon av Ukraina , og for å ha forsøkt å hindre Natos militære støtte til det krigsherjede landet, ifølge Newsweek.

Løgn

I det 30 minutter lange intervjuet, som ble filmet på Orbans kontor med utsikt over Budapest, sier Orban at Ukrainas seier over Russland «ikke bare er en misforståelse. Det er en løgn. Det er umulig», og legger til at russerne «er langt sterkere» og at «det som til slutt teller, er soldater på bakken».

– Vi bør inngå en avtale med russerne om en ny sikkerhetsarkitektur som gir Ukraina sikkerhet og suverenitet, men ikke medlemskap i Nato, sier Orban til Carlson.

Han sier i tillegg at muligheten for at Ukraina kan gjenerobre Svartehavshalvøya Krim, som Russland ulovlig annekterte i 2014, er «helt urealistisk».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovet i fjor sommer å gjenerobre Krim, som er internasjonalt anerkjent som ukrainsk. Siden da har Ukraina to ganger angrepet den strategisk viktige broen i Kertsjstredet, som forbinder halvøya med det russiske fastlandet.

Orban sier til Carlson at han mener at den eneste måten å få slutt på krigen i Ukraina på er å gjenvelge Donald Trump som amerikansk president, slik at han kan avslutte den økonomiske støtten til Ukraina:

– Få tilbake Trump. Trump er mannen som kan redde den vestlige verden.

Gi beskjed til Putin

Oleg Nikolenko, talsmann for det ukrainske utenriksdepartementet, kommer med et skarpt svar i et innlegg på Facebook:

«Vi vet ikke hvordan det gjøres i Ungarn, men Ukraina handler ikke med sine territorier eller sin suverenitet. Faktisk hadde vi allerede begynt å bekymre oss over at Viktor Orban tok en så lang pause for å kreve en slutt på våpenleveransene til Ukraina og for å legitimere Russlands aggresjon», sier Nikolenko.

Ifølge Margarita Simonyan har Carlson også bedt om å få intervjue Putin.

Simonyan, som er sjefredaktør i den statskontrollerte russiske medieorganisasjonen RT, tidligere Russia Today, kom med kommentaren under en sending på den statlige TV-kanalen Russia-1.

– Tucker gjør en god jobb. Han ber forresten faktisk om et intervju med Vladimir Putin! Det ville være flott om noen hører dette og bringer dette budskapet videre til presidenten, sa Simonyan .

Carlson har ikke sagt om det er noe hold i Simonyans påstander.