Leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, beskylder Joe Biden for «korrupsjonskultur» og legger til at det «naturlige skrittet videre» ville være en riksrettssak (impeachment, jour.anm).

McCarthy, en republikaner fra California, har tidligere sagt at Biden ikke har snakket sant om sin involvering i sønnen Hunter Bidens utenlandske forretninger.

McCarthys uttalelser kommer etter at Devon Archer, en tidligere forretningspartner av Hunter Biden, i juli vitnet at presidentens sønn ved flere anledninger satte faren på høyttaler under forretningssamtaler, skriver Newsweek.

Archer har tidligere vært styremedlem i «Burisma Holdings», et energiselskap med base i Ukraina, sammen med Hunter Biden, og var også med på å grunnlegge selskapet «Rosemont Seneca Partners» sammen med ham.

– Et naturlig skritt



I forrige måned gjentok pressesekretær i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre at presidenten «aldri gjorde forretninger med sønnen», men ville ikke svare på om han ble satt på høyttaler idet sønnen gjorde forretninger.

– Du må forstå at det bare er fordi republikanerne har fått flertall at vi har funnet ut at det president Biden fortalte oss da han stilte til valg, ikke er sant. Vi har nå funnet ut at da han var visepresident, opprettet familien hans 20 skallselskaper. De mottok 16 av 17 utbetalinger fra Romania mens han var visepresident. Vi har nå funnet ut at pengene gikk til ni familiemedlemmer, sier McCarthy i et intervju.

– Vi har også et Justisdepartement som prøvde å gi en fordelaktig avtale til Hunter Biden, og dommeren sa nei. Så hvis du ser på all informasjonen vi har klart å samle inn så langt, er det et naturlig skritt å gå videre til en riksrettssak, fortsetter McCarthy.

I henhold til en avtale med den føderale påtalemyndigheten var det forventet at Hunter Biden skulle erklære seg skyldig i to forseelser for ikke å ha betalt føderal skatt i tide i 2017 og 2018, samtidig som han unngikk å bli tiltalt for ulovlig besittelse av skytevåpen.

Begge parter sa imidlertid at avtalen ikke kom på tale etter at den amerikanske distriktsdommeren som ledet saken, stilte spørsmål om avtalen ga presidentens sønn immunitet mot straffeforfølgelse i forbindelse med tiltalebeslutningen, eller om den bare gjaldt skattelovbruddene.

Etter at det øverste aktoratet sa at de ikke ville tilby immunitet, erklærte Hunter Bidens advokat avtalen for «ugyldig».

Avtalen ble kraftig kritisert av republikanerne, som kalte den en «gullkantet avtale» som ble tilbudt Hunter Biden kun fordi han er presidentens sønn.

«Korrupsjon og maktmisbruk»

Samtidig har mange republikanere uttrykt interesse for å starte en formell riksrettssak mot Biden.

«Lederen i Representantenes hus snakker nå om riksrett. Biden-korrupsjonen har nådd et slikt nivå at det ikke finnes noe annet svar», skrev representanten Lauren Boebert fra Colorado på X, tidligere kjent som Twitter, forrige måned.

Georgia-representanten Marjorie Taylor Greene har også vært tilhenger av å stille Biden for riksrett helt siden han tiltrådte, da hun tidlig i presidentperioden fremmet en riksrettssak mot ham.

«I dag holdt jeg en tale der jeg forklarte hvorfor det republikansk-ledede Representantenes hus må gå videre med en riksrettssak mot Joe Biden for korrupsjon og maktmisbruk», skrev hun på X i slutten av juli. «Det er på tide å stille Joe Biden for riksrett og å fjerne president Trumps riksrettssaker!»

Ifølge politisk analytiker og professor, Robert Collins, står Kevin McCarthy overfor press fra den mer konservative fløyen i partiet om å starte en formell riksrettssak mot presidenten.

– Hvis presset fortsetter å øke, vil det bli mer sannsynlig at han setter i gang etterforskning. Utfordringen hans er at han forstår at en riksrettssak i Representantenes hus ikke vil føre noen vei, fordi demokratene kontrollerer Senatet. Det ville være umulig å få nok stemmer til å felle ham. En riksrettssak, eller til og med en avstemning om riksrett, tjener kun PR- og valgkampformål. Det vil ikke skade McCarthy politisk på kort sikt, fordi han spiller på sin egen base, og denne basen er allerede rabiat anti-Biden, forteller Collins.