Senator Bernie Sanders innrømmer at president Joe Bidens alder er et problem, men legger til at «andre spørsmål og problemer» vil være viktigere, og at Biden virker frisk i møtene han har hatt med presidenten.

Biden stiller offisielt til gjenvalg for en ny periode i 2024, og som vanlig for sittende presidentkandidater i USAs historie, er han så godt som garantert å bli nominert av Demokratene. Alderen hans er imidlertid fortsatt et viktig spørsmål for velgerne, skriver Newsweek.

Joe Biden var 78 år gammel da han avla presidenteden i 2021, noe som gjør ham til den eldste personen som noensinne har vært president i USA. I dag er han 80 år, og ved slutten av sin eventuelle andre periode i januar 2029 vil han være 86 år.

– Virket helt fin

Bekymringer for Bidens høye alder har preget presidentperioden hans, og velgere har ofte trukket frem alderen som et negativt aspekt.

Sanders har tidligere avvist bekymringer rundt Bidens alder og sagt at holdningene hans er viktigere, og han har hevdet at presidentens helse har vært god når de har snakket sammen.

I et nylig intervju gjentar Sanders disse poengene, men innrømmer at alder er problem:

– Når folk ser på en kandidat, enten det er Joe Biden, Trump, Bernie Sanders eller noen andre, må de vurdere en rekke faktorer. Jeg møtte presidenten for fem-seks uker siden, vi hadde en god samtale, og han virket helt fin. Men til syvende og sist må vi spørre oss selv hva folk står for, sier Sanders.

– Mener du at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp? Presidenten har vært tydelig på det. Tror du at klimaendringene er reelle? Eller er du enig med republikanerne i at det ikke er noe problem? Synes du vi bør heve minstelønnen? Alder kan være et problem, men det er mange andre problemer og spørsmål enn det, fortsetter Sanders.

Hva med Trump?

Sanders er med sine 81 år ett år eldre enn Biden, og under intervjuet ble det bemerket at han ser ut til å være i stand til å opprettholde energien sin og en hektisk reiseplan.

Sanders har tidligere stilt til valg som presidentkandidat for Demokratene i 2016 og mot Biden i 2020, uten at alderen hans ble tatt opp i like stor grad under de valgkampene.

Til tross for at Sanders tidligere har stilt til valg mot Biden, og til tross for deres politiske forskjeller, har han lovet å støtte Bidens forsøk på å bli gjenvalgt i 2024.