Britisk etterretning: Droneangrepet kom trolig fra Russland

19. august ble et russisk bombefly ødelagt i et droneangrep mot en flybase sør for St. Petersburg. Det ødelagte flyet var av typen Tu-22M3, ifølge bilder BBC har verifisert.

Det russiske bombeflyet er et av flaggskipene i Russland s flyvåpen, og kan komme opp i en fart på to ganger lydens hastighet. Flyet er brukt intensivt til angrep mot ukrainske byer, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Video: Nytt angrep i Moskva: – Det blir skumlere å dra hit

Ikke lang nok rekkevidde

Soltsij-2-basen som ble angrepet, ligger rundt 650 kilometer fra grensen til Ukraina. Russland har anklaget Ukraina for å stå bak – Ukraina har ikke kommentert hendelsen.

Ifølge britisk etterretning skal det russiske forsvarsdepartementet ha bekreftet at det var en ubemannet helikopter-drone som var ansvarlig for angrepet.

– Dersom dette stemmer, legger det vekt til vurderingen om at noen droneagrep mot russiske militære mål settes ut fra russisk territorium, skriver britisk etterretning tirsdag morgen.

Ifølge britene har ikke disse type dronene lang nok rekkevidde til å nå flybasen fra utenfor Russland.

Sinne i Russland

Russland har blitt utsatt for flere angrep de siste månedene, og flere russiske militærbloggere skal ifølge tankesmien Institute for the Study of War ha sett seg lei av at Russland ikke makter å forsvare seg.

20. august hevdet den tidligere ambassadøren til Russland for utbryterrepublikken Luhansk, Rodion Mirosjnik, at angrep mot Moskva nå begynner å bli normalisert, skriver ISW.

Ifølge tankesmien har bloggerne kommet med en klar beskjed til det russiske forsvaret: For å avskrekke fremtidige ukrainske angrep mot dyptliggende russiske områder, må de ukrainske beslutningstakernes familier, hjem og eiendommer angripes.