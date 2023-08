Russiske angrepshelikoptre faller som fluer

KA-52 har tidligere blitt omtalt som et av de mest innflytelsesrike russiske våpensystemene i Zaporizjzja-regionen, et av hovedstedene for Ukrainas offensive innsats. Russland omtaler sitt fryktede angrepshelikopter som «verdens beste», og overlegent vestlige helikoptre, ifølge Kyiv Post.

Oryx, som nøye overvåker tapene i krigen mellom Ukraina og Russland, hevder de russiske tapene av krigsmateriell er kommet opp i svimlende antall.

Oryx dokumenterer ødelagt krigsmateriell ved hjelp av bilder, videoer og geodata. De har strenge kriterier til dokumentasjon, og presiserer at deres lister kun inkluderer tap av militært utstyr som kan dokumenteres med bilder og video. De reelle tallene for ødelagt militært utstyr er derfor trolig betydelig høyere enn det Oryx meddeler.

Video: KA-52 skutt ned med svensk våpen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Brutale tapstall

Siden 22. februar 2022 skal Russland ha tapt 41 KA-52 «Alligator» angrepshelikoptre, ifølge Oryx . Torsdag forrige uke hevdet det ukrainske luftforsvaret at de hadde skutt ned to KA-52. Ifølge den ukrainske generalstaben er det åttende gang den 47. brigaden ødelegger det russiske prestisjevåpenet.

– Når man ser slike tapstall påvirker det nok pilotene. Det nærmer seg en tredjedel av flåten, og det er ganske brutale tapstall, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og ekspert på russisk luft- og militærmakt, Lars Peder Haga, til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for de høye tapstallene, er det nok en stund til Russland går tom for det beryktede helikopteret. Det britiske forsvarsdepartementet har tidligere anslått at Russland hadde nærmere 90 KA-52 tilgjengelig ved invasjonens start.

I tillegg til disse, mener Haga at Russland har utviklet en ny type av KA-52. Ifølge eksperten skal Russland ha rundt 30 av den nye typen, men om de faktisk er på slagmarken i Ukraina eller ikke, er litt uklart, skriver Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor er helikopteret så utsatt

Det russiske helikopteret er utstyrt med en 30-millimeters maskinkanon, og kan i tillegg bære 16 panservernmissiler eller 20–80 raketter. Maksimal nyttelast er 2.300 kilo, ifølge SNL.

Det som gjør KA-52 så utsatt for å bli skutt ned, er både angrepshelikopterets store styrke og svakhet. Helikopterets hovedvåpen er et lasterstyrt missil kalt 9K121 Vikhr. Missilet kan ta ut både personellkjøretøy og stridsvogner.

– Problemet med Vikhr er at det er laserstyrt. Når helikopteret sikter seg inn på en ukrainsk stridsvogn må det låse lasersiktet fra det fyrer av, helt til missilet har truffet målet, sier Haga.

Han anslår at helikopteret da må stå helt stille i lufta i rundt 20 sekunder, noe som gjør det svært sårbart.