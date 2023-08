Wagner-toppene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin antas å ha mistet livet i flystyrten.

The New York Times skriver torsdag at teorien er basert på foreløpige etterretningsrapporter og viser til ikke navngitte kilder.

Samtidig melder nyhetsbyrået AP at tjenestemenn tror flystyrten skyldes en eksplosjon som ble forårsaket med vilje.

Se video: Her går Prigozjins fly i bakken

Pentagon avviser rakett-teori

Tidligere viste nyhetsbyrået Reuters til to ikke navngitte amerikanske tjenestemenn som hadde en annen teori. Reuters' kilder sa at USAs oppfatning er at flyet trolig ble truffet av en bakke-til-luft-rakett skutt opp fra russisk territorium.

Men USAs forsvarsdepartement har ingen informasjon tyder på at en bakke-til-luft-rakett var involvert i styrten, sier Pentagons talsperson Pat Ryder. Han beskriver meldingene om en rakett som «unøyaktige».

Også leiesoldatgruppen Wagner har hevdet at flyet ble skutt ned. Det har også en ikke navngitt vestlig kilde som Financial Times snakket med onsdag.

Bombeteori

Tjenestemennene Reuters snakket med, understreket at teorien var basert på foreløpige opplysninger som fortsatt var til vurdering. Reuters har også snakket med en kilde som sier det ikke er uvanlig med ulike etterretningsteorier om en hendelse av denne typen.

Også The New York Times' kilder påpeker at en endelig konklusjon ikke er klar, men at hovedteorien går ut på at flyet styrtet mellom Moskva og St. Petersburg på grunn av en eksplosjon. Eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av en bombe eller en annen innretning som var plantet i flyet, ifølge tjenestemennene.

Putin kondolerte

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at etterforskningen av flykrasjet vil ta «noe tid». Han kondolerte samtidig til ofrenes familier og beskrev Prigozjin som en mann som gjorde alvorlige feil, men likevel oppnådde resultater.

I tillegg til Wagner-sjef Prigozjin og Utkin var det fire andre menn om bord som antas å ha tilhørt den russiske leiesoldatgruppen, skriver BBC. En sjuende passasjer beskrives som en forretningsmann med tette forbindelser til Prigozjin og Wagner.

Også tre besetningsmedlemmer mistet livet i flystyrten.