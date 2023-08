Russland har den siste tiden meldt om flere droneangrep mot russisk territorium. Angrepene, som er rettet mot områder dypt inne i Russland , skaper misnøye i russiske kretser og har ført til kritikk mot den russiske militærledelsen, skriver tenketanken Intistute for the Study of War (ISW).

Senest mandag morgen meldte russiske nyhetsbyråer at en ukrainsk drone ble skutt ned og en annen krasjet etter at den ble jammet over Moskva.

Nyhetsbyråene siterer forsvarsdepartementet på opplysningene.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen

Video: Nytt angrep i Moskva: – Det blir skumlere å dra hit

Klar beskjed fra russiske militærbloggere

Ifølge ISW skal flere russiske militærbloggere ha uttrykt sinne over nylige ukrainske angrep mot blant annet den russisk-bygde Kertsjbroen som forbinder Krim med det russiske fastlandet.

Angrepet fant sted i 17. juli, og ifølge den ukrainske etterretningssjefen var det vanndroner av typen «sea baby» som utførte angrepet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge tankesmien har bloggerne kommet med en klar beskjed til det russiske forsvaret: For å avskrekke fremtidige ukrainske angrep mot dyptliggende russiske områder, må de ukrainske beslutningstakernes familier, hjem og eiendommer angripes.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Slik så det ut på Kertsjbroen etter angrepet. Foto: Russlands etterforskningskomité / AP / NTB

Normalisert

20. august hevdet den tidligere ambassadøren til Russland for utbryterrepublikken Luhansk, Rodion Mirosjnik, at angrep mot Moskva nå begynner å bli normalisert, etter tre dager på rad med påståtte ukrainske angrep mot den russiske hovedstaden.

Ifølge ISW ber Mirosjnik om at Russland utfører personlig smertefulle motangrep mot dem som har besluttet å angripe Moskva.

Ifølge flere kilder inne i Russland skal ikke Russlands luftforsvar ha aktivert et forsvar mot et nattangrep mot en jernbanestasjon i Kursk fra 19 til 20 august.

Dette skal ha satt sinnene i kok hos flere russiske militærbloggere, som reagerer på at det russiske forsvaret ikke makter å forsvare seg mot angrep på russisk territorium.