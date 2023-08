Ifølge amerikansk etterretning vil den ukrainske hæren ikke være i stand til å nå sine offensive mål. Tvert imot vil de møte så mye russisk motstand at de må se langt etter å gjenerobre det meste av de okkuperte landområdene.

«Dyster vurdering»

Det kommer frem i en ny analyse gjengitt av Washington Post. Avisen siterer kilder som er kjent med den hemmelige prognosen fra amerikansk etterretning. Både ukrainske, amerikanske og europeiske militære kilder har uttalt seg under betingelse av anonymitet.

«Den dystre vurderingen er basert på Russlands brutale dyktighet i å forsvare okkupert territorium gjennom et forsvarsverk bestående av minefelt og skyttergraver,» skriver avisen.

Vil hindre Russland i å overføre tropper



Ifølge etterretningsanalysen konkluderes det med at Ukrainas væpnede styrker ikke vil klare å oppnå hovedmålet med offensiven; å gjenerobre den strategisk viktige byen Melitopol, som ligger nært Azovhavet.

Byen er lokalisert om lag 80 mil fra en annen nøkkelby, Robotyne, en by som ukrainske styrker må erobre på veien mot Azovhavet.

Melitopol regnes som selve inngangsporten til Krim, og ligger i skjæringspunktet mellom to viktige veier og en jernbanelinje. Herfra kan Russland nærmest uforstyrret overføre tropper og utstyr fra halvøya til andre okkuperte områder.

Vil isolere Krimhalvøya



Dersom ukrainsk styrker hadde klart å trenge seg gjennom russernes festningsverk og nå helt frem til Melitopol, ville de ha avskåret de russiske styrkene mellom nord og sør, og isolert Krimhalvøya. Da ville store russiske tropper risikere å bli omringet og nedkjempet.

Men til tross for enorme vestlige våpenleveranser for flere hundre milliarder kroner, har det vist seg svært vanskelig for Ukraina å få til et større gjennombrudd langs frontlinjene. I stedet har krigen til dels blitt frosset fast med relativt små ukrainske fremskritt på slagmarken.

Endret strategi etter store tap



Ifølge de ikke navngitte kildene vil den nye amerikanske erkjennelsen sannsynligvis få myndighetene i Kyiv og i hovedstader til å tenke seg om og analysere hvorfor vestlig våpen og militært utstyr har sviktet.

Etter at ukrainerne ble påført store tap under innledningen av offensiven, la de om strategien for å redusere tapene. Dermed bremset offensiven opp.

Selv om amerikansk etterretning nå så sterk tvil om optimismen om store gjenerobringer, holder de likevel døren åpen for at Ukraina igjen kan overraske på slagmarken, mot alle odds, noe de allerede har gjort flere ganger.

– Offensiven ikke er en Hollywood-film

Fra ukrainsk hold er det kommet sterke reaksjoner på den vestlige utålmodigheten og kritikken.

Ukrainske generaler har minnet Vesten om at det er ukrainske kvinner og menn som blør i krigen, og at de kjemper uten å ha luftherredømme ettersom Vesten har nektet å overføre moderne kampfly av typen F-16

– Offensiven ikke er en Hollywood-film. Folks liv står på spill, har president Volodymyr Zelenskyj uttalt.

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, har uttalt Ukraina ikke vil slutte å kjempe, og at de ikke bryr seg om hvor lang tid det tar.

Et av verdens mest minelagte land



I påvente av den ukrainske motoffensiven har russiske styrker hatt minst åtte måneder på seg til å forberede omfattende forsvarsverk bestående av skyttergraver, minefelt, stridsvogngrøfter, dragetenner, bunkerser og artilleristillinger. I tillegg er hundretusenvis av soldater mobilisert.

Ukraina er nå et av verdens mest minelagte land. Langs frontlinjen skal tettheten av miner være ekstremt høy. For å kunne forsere disse må ukrainerne rydde sikre traseer til sine soldater for å unngå tap.

Ifølge den ukrainske generalstaben fortsetter de å bombardere russiske kommandoposter, ammunisjonslagre, drivstoffdepot, bruer og troppeansamlinger for å ødelegge russerenes muligheter til å krige. Målet med denne taktikken er å svekke Putins styrker så mye at de til slutt bryter sammen og kapitulerer.

