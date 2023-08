Anonyme kilder i amerikanske myndigheter sier til New York Times at de beregnet at det er 170.000-180.000 skadde soldater på russisk side. Ukraina anslås å ha 100.000-120.000 skadde soldater.

Det totale antallet drepte og skadde soldater i krigen nærmer seg dermed en halv million. Kildene presiserer at tallet på ofre er vanskelig å estimere, siden Russland antas å underrapportere tallene og Ukraina ikke gir ut offentlige tall for dette.

Imidlertid sier de at antallet falne har økt kraftig etter at Ukraina startet sin motoffensiv for nær tre måneder siden. Kampene i Bakhmut gjennom vinteren og våren ga også høye tapstall på begge sider.

FNs høykommissær for menneskerettigheter anslo denne uka at nærmere 10.000 sivile er drept i Ukraina siden invasjonen, blant dem 500 barn. Det reelle tallet antas å være mye høyere.