Meldingsutvekslingen kommer i anledning 78-årsjubileet for Koreas frigjøring fra Japans kolonistyre, en periode som strakte seg fra 1910 til 1945.

Både Nord-Korea og Russland markerer denne viktige dagen, som også feires i Sør-Korea.

Det nord-koreanske statlige mediet KCNA har rapportert at Nord-Koreas leder uttrykker håp om å utvikle båndet til et «langsiktig strategisk partnerskap». Dette signaliserer en dypere intensjon om samarbeid og gjensidig styrking mellom de to nasjonene, skriver Ekstrabladet.

– Vil alltid stå sammen

I sitt brev til Putin minner Kim Jong-un om vennskapets røtter som ble smidd under andre verdenskrig, da de to landene sammen seiret over Japan.

Nord-Koreas leder understreker nå at dette «vennskapet manifesterer sin uovervinnelige kraft i kampen mot imperialistenes vilkårlige praksis og dominans.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er fullstendig overbevist om at vårt vennskap og vår solidaritet vil utvikle seg til et varig strategisk partnerskap som reflekterer den nye æraen vi står ovenfor, skriver Kim Jong-un, ifølge KCNA.

– Våre to nasjoner vil alltid stå sammen, støtte hverandre og samarbeide mot felles mål og visjoner, fortsatte han.

Se video: Zelenskyj med klar beskjed: – Putin ofrer dere

Benekter utveksling av våpen



Det er verdt å merke seg at dette skjer i skyggen av påstander fra USA om at Nord-Korea har forsynt Russland med våpen som en del av konflikten i Ukraina.

Blant disse våpnene er påstått å være artillerigranater, skulderavfyrte missiler og andre former for prosjektiler. Begge nasjoner avviser imidlertid sterkt slike påstander og benekter enhver utveksling av våpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til brevutvekslingen har den russiske forsvarsministeren nylig deltatt i en bemerkelsesverdig seremoni sammen med Kim Jong-un under en militærparade i Pyongyang. De to lederne inspiserte de nyeste atomvåpenbærende missilene og avanserte angrepsdronene, noe som ytterligere styrket bildet av et nært samarbeid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kim Jong-un fikk i slutte av juli besøk av Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Str / AFP

Putin skal ha svart med lovnader

I Putins svarbrev til Kim Jong-un lover også den russiske presidenten å styrke de bilaterale båndene og utvide samarbeidet mellom de to nasjonene, skriver KCNA. Han understreker betydningen av å fremme trivsel for begge befolkninger og opprettholde stabilitet og sikkerhet på den koreanske halvøya og i det nordøstlige Asia.

Den kommende samlingen mellom ledere fra Sør-Korea, USA og Japan den 18. august på Camp David, Maryland, USA, vil trolig diskutere sikkerhetssamarbeid, Nord-Korea, Ukraina og andre sentrale spørsmål.

Dette arrangementet vil bidra til å kaste lys over de komplekse geopolitiske dynamikkene i regionen og hvordan de ulike nasjonene forholder seg til hverandre i en tid med økende usikkerhet.