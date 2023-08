Nord-Koreas leder forbereder seg på krig

Han varsler økt satsing på landets våpenproduksjon, og han vil ha mer omfattende militærøvelser.

Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Kim kom med uttalelsene på et militærmøte i landets arbeiderparti torsdag. Der avskjediget han generalstabssjef Park Su-il, melder KCNA; uten å utdype noe mer.

Kim utpekte general Ri Yong-gil som ny generalstabssjef.

Kims kunngjøring kom etter at han hadde besøkt flere våpenfabrikker. Han beordrer bygging av mer rakettmotorer, artilleri og andre våpen.

Lederen sier også at det må gjennomføres flere og mer omfattende militærøvelser for å kunne være i stand til å bruke landets nyeste våpen og utstyr på best mulig vis, slik at styrkene er i beredskap til enhver tid.

Nord-Korea skal gjennomføre en militærparade 9. september. Datoen markerer at det er 75 år siden landets grunnleggelse. På torsdagens møte diskuterte Kim og de øvrige deltakerne hvilke forberedelser som skal gjøres til markeringen, melder KCNA.