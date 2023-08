En russisk militærblogger anklager russisk militære for å oppfordre soldater til å overdrive sine suksesser i krigen i Ukraina.

Ifølge en rapport fra amerikanske tenketanken «Institute for the Study of War» (ISW), hevder bloggeren at russiske tjenestemenn er blitt instruert til å «rapportere falsk fremgang i oppdrag for å glede sine kommandører» og hevder videre at kommandører og medsoldater aktivt fraråder russisk militærpersonell fra å skrive ærlige, og «kjedelige og negative rapporter».

Les alt om krigen i Ukraina!

ISW sier at bloggeren indikerer at russiske soldater har iscenesatt hendelser der militært utstyr blir ødelagt.

Soldatene skal angivelig gjøre dette ved å filme helikopter- og artillerienheter som skyter på en tidligere skadet kampvogn fra forskjellige vinkler og på forskjellige dager, og deretter rapportert dem som separate hendelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Eksplosjon i Moskva: Vet ikke hvem som står bak:

Anklager

Bilder og videoer fra frontlinjene i krigen i Ukraina er en konstant tilstedeværelse på sosiale medier, og Telegram har blitt en stor plattform for stemmer fra begge sider av konflikten.

Militærbloggere, eller «milbloggers», har blitt innflytelsesrike i Russland , og mange av disse skribentene hevder å ha militær kunnskap i sine innlegg på Telegram, skriver Newsweek.

En «milblogger» som skriver under navnet «Oberstløytnant Shuvalov» på Telegram, kom med anklagene om at russiske soldater overdriver sine slagmarkssuksesser:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Nå skal jeg si noe stygt og upopulært, men la i det minste en aktiv offiser påpeke det hvis jeg lyver: Før og etter at vestlig militært utstyr dukket opp – generelt sett – en svært populær måte å oppnå gode resultater på er å skyte på fiendens allerede ødelagte utstyr».

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Alle vet dette»

Bloggeren beskriver deretter hvordan en kampvogn produsert i USA, tidligere ødelagt av russiske styrker, kan brukes for stor eksponering.

Ifølge han kan vognen «skytes på fra helikoptre, og i morgen kan du treffe den med kanoner. Med videoopptak, rapporter og alle de riktige vinklene. «Så dette blir ikke en, men tre ødelagte kampvogner».

ISW bemerker at oberstløytnant Shuvalov skriver at alle i den russiske hæren vet at dette gjøres og at den russiske militære ledelsen ikke har noen intensjon om å stoppe produksjonen av falske eller konstruerte rapporter.

Tenketanken skriver videre at andre militærbloggere tidligere har kommet med lignende beskyldninger og antyder at det russiske forsvarsdepartementet kan bruke disse fabrikasjonene til å «forstørre opp ukrainske tap».