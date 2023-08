Helt siden Wagner-gruppen , med sjefen Jevgenij Prigozjin i spissen, mislyktes i å storme Moskva etter misnøye om hvordan krigen i Ukraina gikk, har de oppholdt seg i Belarus.

Hos president Aleksandr Lukasjenko fikk Prigozjin og hans leiesoldater amnesti. Flere tusen Wagner-soldater har ankommet landet, og det ble raskt kjent at de beryktede leiesoldatene deltok i militærøvelser med det belarusiske forsvaret.

Øvelsene foregår i den belarusiske byen Brest, ikke langt fra den polske grensen.

Dette satte det polske forsvaret i beredskap, som umiddelbart sendte flere soldater til grensen mot Belarus for å holde et øye med Wagner-gruppen.

Polen, som er medlem av Nato, har siden øvelsene ble kjent advart mot trusselen leiesoldatgruppen utgjør.

I et intervju med CNN fredag, hevder også den polske viseutenriksministeren Paweł Jabłoński, at gruppen allerede hadde forsøkt å angripe polsk territorium.

Forventer flere forsøk

I intervjuet, som er gjengitt av Newsweek, sa Jabłoński at Polen forventer flere forsøk, men at de ikke vil la seg kue av Wagner-trusler.

– Vi sier veldig tydelig at vi ikke vil trekke oss, sa han.

Polens viseutenriksminister Paweł Jabłoński.

– Det er klart det vil komme forsøk. Vi forventer flere angrepsforsøk på grensen vår, kanskje flere forsøk på også å krenke luftrommet vårt, la han til.

Tidligere har polske myndigheter advart om at Wagner-gruppen kan invadere Polen for å ta kontroll over Suwałki Gap, en liten, men kritisk korridor som ligger langs Polens nordøstlige grense som skiller Russland fra eksklaven Kaliningrad.

Klarer de å invadere korridoren, vil de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen være isolert fra resten av Europa.

– Vi vurderer alle nødvendige skritt

Til CNN fortalte Jabłoński at Polen vil sende flere tropper til den hviterussiske grensen for å sikre at de kan være motstandsdyktige når trusselen for angrep er så til stede.

Han understreket at polske militærledere ønsker å unngå konflikt, men at det potensielt ble nødvendig hvis de ble angrepet, og forsøk på å destabilisere landet fortsatte.

– Vi vurderer alle nødvendige skritt for å beskytte vårt territorium og våre borgere, blant annet full isolasjon av Hviterussland – altså full stenging av grensen, la han til.