– Der en mann ville nølt på om han skal skyte eller ikke, ville en kvinne aldri.

Det sier Evgeniya Emerald, som inntil nylig var skarpskytter i det ukrainske militæret.

BBC har truffet flere ukrainske kvinner som står i frontlinjen for moderlandet sitt. Kvinner som samtidig jobber for å fremme innsatsen personer av deres eget kjønn gjør i militæret, og som står opp for diskrimineringen de møter på på veien.

Romantisert

Emerald kaller jobben som skarpskytter «brutal» og et «personlig helvete», men hun forsvarer jobbens brutalitet med at «de kom til oss». Hun er 31 år og holder en tre måneder gammel datter på armen når BBCs reporter snakker med henne.

Hun snakker om at kvinner har blitt romantisert som skarpskyttere, og reflekterer over om det har noen sammenheng med at det er nettopp kvinner, og ikke menn, som takler å føde barn.

Hun ser ikke grunnen til at ikke kvinner skal få delta i militæret om de er effektive.

Tusenvis av kvinner

Det er hvert fall ingen tvil om at Emerald er effektiv. Før krigen brøt ut i 2022, drev hun sitt eget smykkeselskap. Nå har hun bygget opp en stor følgerskare på sosiale medier ved siden av militærjobben, der hun retter oppmerksomheten mot kvinnelige ukrainske soldater.

Og de er det mange av.

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet er det 60.000 kvinner som tjenestegjør for militæret om dagen. 5000 av dem er ved fronten, skriver BBC.

Alle har vervet seg frivillig ettersom loven forbyr å tvinge kvinner til å tjenestegjøre.

Illustrasjonsbilde av ukrainske kvinnelige soldater. Foto: Shutterstock / NTB

En annen som også jobber for å synliggjøre kvinners rolle i militæret er Andriana Arekhta. Arekhta, en spesialenhetssersjant som BBC møter på en hemmelig rehabiliteringsfasilitet i Ukraina, er medgrunnlegger av Veteranka.

Veteranka er en veldedighetsorganisasjon som kjemper for at kvinnelig militært personell skal ha like rettigheter.

«Folkets helt» og «nazist»

Før jobbet Arekhta som merkevaresjef og FN-konsulent for kjønnslikhet for ukrainske myndigheter, men hun engasjerte seg både da Krimhalvøya ble angrepet i 2014 og kom tilbake til fronten da Russland invaderte Ukraina i 2022.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Andriana Arekhta har kjempet for sine landsmenn i to runder. Foto: Skjermdump Twitter

Beskrivelsene av Arekhta er kontrastfylte. Bataljonen hun deltok i tidligere, kalt Aidar, har tidligere blitt anklaget for brudd på menneskerettighetene og russisk media har anklaget henne for «sadisme», mens Ukraina tilbakeviser påstandene om rettighetsbrudd og har gitt kvinnen medaljer for «modighet» og «folkets helt».

Både Arekhta og Emerald har blitt ofre for den russiske propagandakrigen, og har måttet tåle å blant annet bli stemplet som «nazi».

Etter at hun ble skadet av en landmine i Kherson-regionen i sørlige Ukraina i desember, ble Arekhta også erklært død av russisk media, og grafiske forestillinger om både hender og føtter som visstnok hadde blitt revet av ble matet ut fra den russiske propagandamaskinen.

Designet for menn

Men også blant egne rekker må kvinnene tåle motstand og verbale sleivspark.

BBC skriver at til tross for en betydelig økning av kvinner i militæret - faktisk over hele 15 prosent i 2020 - blir de stadig konfrontert med sexisme fra kollegaer.

Evgeniya møtte særlig på dette i starten:

Illustrasjonsbilde av kvinnelig ukrainsk kriger. Foto: Shutterstock / NTB

– Når jeg akkurat hadde blitt med i spesialstyrkene, kom en av krigerne til meg og sa, «Jente, hva gjør du her? Gå og lag cook borshch» (tradisjonell ukrainsk suppe journ.anm.). Jeg ble så fornærmet i det øyeblikket at jeg tenkte, «Tuller du med meg? Jeg kan være på kjøkkenet, men jeg kan også slå deg ned».

BBC har også snakket med navnesøsteren hennes, Evgeniya Velyka fra veldedighetsorganisasjonen Arm Women Now.

Velyka skriver under på at det finnes kvinnefiendtlige holdninger. Hun sier det er en forventning om at kvinnene er i militæret for å finne seg en ektemann, og forteller at kvinnelige soldater kan bli utsatt for mishandling.

Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Malyar, forsvarer seg mot anklagene overfor BBC med å si at de er «få» blant «hundretusener». Hun har likevel innrømmet at uniformene kvinnene får utdelt, inkludert hennes egen, er designet for menn.

Gjør det for sønnen

Men engasjementet for å beskytte hjemlandet kan ingen ta fra disse kvinnene. Det til tross for at en anonym soldat beskriver det som «å leke med døden».

Det er ukjent hvor mange kvinnelige soldater som har dødd i krigen, men ifølge tall BBC har fått tak i fra Arm Women Now, skal tallet på ukrainske tjenestekvinner drept i aksjon siden invasjonen, være på 93.

Arekhta forteller BBC at hun stadig må slette numre i kontaktboken. Venninner som har gått bort mens de har kjempet bittert.

Men det gir henne bare enda større grunn til å kjempe videre. Ikke minst for sønnen som bare går på barneskolen.

Side om side med sine medsøstre. For som Emerald sier: «Krig har ikke et kjønn».