Tre dager etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor ble Viktoria Androsja tatt til fange i sitt eget hjem, i en landsby like utenfor Kyiv.

Omtrent to og et halvt år tidligere skjedde det samme med Lyudmyla Husenynova, som ble dratt inn i en bil mens hun gikk i gaten i Donetsk-provinsen.

Opplevelsene deres fra russisk fangenskap har de delt med Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Ukrainske myndigheter anslår at 25.000 ukrainere er tatt til fange av Russland. Av disse er 126 kvinner, og 80 av disse igjen er sivile, skriver RFE/RL.

– Forferdelige skrik

61 år gamle Lyudmyla Huseynova forteller at hun ble tatt til fange allerede i 2019. Hun bodde da i kystbyen Novoazovsk, i Donetsk-provinsen rett vest for grensen mot Russland.

Hun ble dratt inn i en bil av ukjente menn, allerede to år før Russlands invasjon av Ukraina. Derfra ble hun fraktet til hjemmet sitt.

Der fant de ukrainske bøker og et ukrainsk flagg. De puttet så en pose over hodet hennes og kjørte henne videre, forteller Huseynova til RFE/RL.

Hun ble fraktet 2,5 timer nordover, til provinshovedstaden Donetsk. Der ble hun satt i et fengsel kjent som Izolyatsia, eller Isolasjon.

– Jeg fikk ikke lov til å sette meg ned eller legge meg fra seks om morgenen til ti på kvelden. Veldig varme lamper ble installert i nærheten, i kort avstand fra køyen min. Det brant i øynene mine.

– De fire første dagene hørte jeg forferdelige skrik. Jeg bare ba til gud om at dette ikke var skrikene til mine slektninger. Dette var det skumleste for meg, forteller Huseynova.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Viktoria Andrusha ble tatt til fange av russerne like etter invasjonen av Ukraina i februar 2022. Foto: Tatt fra video via Radio Free Europe/Radio Liberty

«Du har levd lenge nok»

Den andre kvinnen, Viktoria Andrusja, ble tatt til fange i hennes eget hjem. Hun var lærer i matte og datateknologi, og bodde med foreldrene sine i en landsby 90 minutter øst for Kyiv.

Russiske styrker var på full fremmarsj mot Kyiv, og gjennomførte dør-til-dør-gjennomsøkninger av hus i Andrusjas landsby. Da de kom til den unge lærerens hus undersøkte de telefonen hennes. Der fant de videoer og bilder av russisk militærutstyr.

De russiske soldatene arresterte henne for å være en artilleri-observatør – en som hjelper med å rette artilleri mot et fiendtlig mål.

Hun ble så fraktet til Kursk i Russland, hvor hun skulle bli holdt i seks måneder. Der ble hun tvunget i kne med hendene bundet fast og bind for øynene, og fortalt at «nå skal vi skyte deg».

I løpet av de seks månedene i fangenskap ble hun banket opp og opplevde elektriske støt, utmattelse, sult, endeløs kjedsomhet og en skremmende usikkerhet. Hun visste ikke om hun ville komme ut med livet i behold, ifølge RFE/RL.

– Du har allerede levd litt. Vel, det er nok for deg, du har allerede prøvd det. Det er det for deg, gjenforteller Andrusja at russerne sa.

– Det var et øyeblikk da jeg sa at jeg holdt på å besvime. De trodde meg ikke, de truet: «Vi skal brenne deg levende nå», forteller hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

ARKIVBILDE: Fangene ble vist videoer av et nedbombet Mariupol, forteller Andrusha. Foto: AP Photo / NTB

I tillegg til fysisk pine skal hun ha blitt tvunget til å lære seg russisk poesi og sanger til ære for Russland og Putin, blant annet et dikt med tittelen «Tilgi oss, kjære Russland». De skal også ha blitt vist videoer av et nedbombet Mariupol, og ukrainske barn som levde i kjellere.

Andrusja ble løslatt fra russisk fangenskap 22. september 2022, og fortsetter å jobbe som skolelærer.

Huseynova bor nå i Kiev og melder er frivillig i en ikke-statlig organisasjon med fokus på kvinner i fangenskap. Hun ble løslatt 17. oktober 2022.