En liten mil fra den russike fronlinjen ligger lille Siversk.

Byen har fått mye juling gjennom over 500 dager med krig. Overalt ligger overtippede biler ved siden av bombekratre. Mange av bygningene er redusert til ruiner og hauger med bygningsmasse. De som står igjen mangler vann og elektrisitet, skriver CNN, som har besøkt byen.

Likevel holder rundt tusen av de opprinnelige 10.000 innbyggerne stand.

– Vi er slitne

CNN har snakket med noen av de gjenværende innbyggerne i byen som ligger i Donetsk fylke øst i Ukraina, ved grensen til Luhansk fylke. Eldre mennesker som nekter å forlate hjembyen sin.

– Jeg skulle ønske vi kunne leve under normale forhold. Vi er slitne, sier Olga.

Vinduene i huset hennes er enten knust eller mangler helt.

– Vi venter på den dagen, det øyeblikket, da krigen er over, sier Nina (70). Nå dyrker hun urter, løk og poteter i hagen sin.

Noen av dem CNN snakker med er optimistiske. Andre er det ikke.

Døde soldater



– Jeg er hundre prosent sikker på at Putin ikke gir seg. Han vi fortsette å presse på, selv om han må drepe hver eneste ukrainer for å ta over landet, sier Aleksandr (64), en pensjonert lokfører.

– Jeg synes synd på både ukrainere og russerne. Jeg er en gammel mann, og jeg synes synd på alle soldatene når de dør, sier Aleksandr.

Det er sprikende tall på falne soldater i Ukraina etter invasjonen i februar i fjor, men amerikanske overslag lander på minst 20.000 drepte ukrainske soldater og minst 50.000 russiske soldater.

I tillegg skal mellom 25.000 og 45.000 sivile ha mistet livet.