Joe Biden beskrives som temperamentsfull og bruker kraftuttrykk mot medarbeidere i Det hvite hus, ifølge kilder. Han skal ha uttalt banneord som «Herregud, hvordan faen vet du ikke dette?» og «Kom deg for faen ut herfra!». Kritikken reiser spørsmål om oppriktigheten i Bidens løfte om å opprettholde et respektfullt arbeidsmiljø.



President Joe Biden kan ha kort lunte mot ansatte bak lukkede dører og skal være kjent for å banne mot medarbeidere i Det hvite hus, ifølge en ny rapport.

Nåværende og tidligere Biden-medarbeidere forteller Axios at den 80 år gamle presidenten har kastet ut gloser som:

«Herregud, hvordan faen vet du ikke dette?», «Ikke faen om du skal lure meg!» og «Kom deg for faen ut herfra!»

Ifølge rapporten sier noen at de er så redde for presidentens vrede at de tar med seg kollegaer til møter for å beskytte seg mot presidentens ordbruk.

Stilles til veggs

I en spesielt minneverdig utveksling gikk Biden hardt ut mot den daværende corona-koordinatoren, nåværende stabssjef i Det hvite hus Jeff Zients, i slutten av 2021 for å ha rotet til utrullingen av coronatester for omikron-varianten.

Tidligere pressesekretær ved Det hvite Hus Jen Psaki. Psaki gikk av som pressesekretær i 2022. Foto: Susan Walsh / AP Photo / NTB

Presidenten skal også angivelig avhøre medarbeidere i Det hvite hus i et forsøk på å stille dem til veggs, ved å oppfordre dem til å briefe ham på emner på en uformell måte.

Forfatter av boken «The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House», Chris Whipple, bekrefter at det ikke er noen tvil om påstandene om Bidens temperament er ekte.

Tidligere pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, nå programleder for MSNBC, blir i boken sitert på å ha sagt følgende til Joe Biden:

– Jeg vet at vi har et veldig godt, tillitsfullt forhold når du skjeller meg ut første gang.

Whipple bemerker at Psaki ikke ville måtte vente lenge.

Skal ha ropt til assistent

Jeff Connaughton, en tidligere Biden-kampanjearbeider, beskriver den nåværende presidenten som en som var bestemt på å lede staben sin gjennom frykt i en bok han ga ut i 2012.

Connaughton skriver i boken at Biden ropte til en assistent om å «komme seg for faen ut av bilen» under hans presidentkampanje i 2008 etter at assistenten fortalte ham at det var tid for å ringe rundt for å samle inn penger til valgkampen.

Mandagens rapport kan stille spørsmål ved oppriktigheten i Bidens løfte på dag én om å sparke enhver på hans stab som mishandlet folk, skriver New York Post.

– Jeg tuller ikke når jeg sier dette, hvis du noen gang jobber med meg og jeg hører at du behandler en annen kollega med respektløshet eller snakker ned til noen, lover jeg deg, jeg vil sparke deg på stedet, sa Biden til sine ansatte da han tok dem i ed 20. januar, 2021.