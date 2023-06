– Hunter Biden ble kastet ut av elite-sexklubb

Sexklubb-gründer Damon Lawner (52), hevder i et intervju med Los Angeles Times at Hunter Biden var medlem av den eksklusive sexklubben Snctm, men at presidentsønnen ble kastet ut på grunn av oppførelsen sin.

Ifølge grunnleggeren av klubben skal Hunter Biden, som er sønn av USAs president Joe Biden, ha antastet kvinners rumper og oppført seg som et bortskjemt barn under en fest i sexklubben.

– Presidentens sønn er en virkelig dårlig fyr, ikke noen god person i det hele tatt, sier Lawner nå.

Det er ukjent når festen skal ha funnet sted og hvor lenge Biden skal ha vært medlem i klubben.

Tok utkastelses-risiko

Damon Lawner grunnla sexklubben i Los Angeles i 2013 og solgte seg ut i 2019. Gründeren beholdt det personlige medlemskapet sitt etter salget, men har nå blitt kastet ut som følge av uttalelsene om Biden, ifølge New York Post.

– Jeg visste at konsekvensen kunne bli at jeg ikke var en del av Snctm lenger, men jeg var villig til å ta den risikoen, sier Lawner til Los Angeles Times.

Det er nemlig strengt konfidensielt hvem som er medlem av sexklubben.

750.000 kroner for et medlemskap

Lawner fikk ideen om Snctm etter å ha sett den erotiske dramafilmen «Eyes Wide Shut» fra 1999, med blant annet Tom Cruise og Nicole Kidman.

I snart ett tiår har en blanding av betalende medlemmer av begge kjønn, spesielle kjendisgjester og kvinner som blir tatt inn gratis på grunnlag av «estetisk appell» møtt opp til månedlige fester, forteller Lawner.

Karakterene til Tom Cruise og Nicole Kidman blir involvert i en eksklusiv sexklubb i New York i Eyes Wide Shut. Foto: NTB/Reuters

Kleskoden består ofte av maskerademasker og svart slips eller undertøy, og klærne beholdes vanligvis ikke lenge på, ifølge The Los Angeles Times.

I dag kan et medlemskap i klubben koste opp mot 750.000 norske kroner.

Biden har betalt for sexklubb

Lawner går ut med påstandene om Biden etter at presidentsønnen inngikk en avtale med den føderale påtalemyndigheten i USA tidligere denne uken.

Biden har erkjent å ikke ha betalt føderal inntektsskatt og å ha vært i ulovlig besittelse av et våpen som rusbruker.

I den sammenhengen kom det også frem at Biden har trukket fra betaling til en prostituert og et sexklubb-medlemskap på skatten, ifølge New York Post.



En talsperson for Snctm har uttalt til Los Angeles Times at de verken kan bekrefte eller avkrefte at Hunter Biden har vært medlem hos dem.