Frankrike har forbudt salg, besittelse og transport av all fyrverkeri under feiringen av Bastille-dagen, 14. juli, som er Frankrikes nasjonaldag, skriver BBC.

Den franske regjeringen utstedte et dekret på søndag som forbyr «pyrotekniske gjenstander» under feiringen.

Tiltaket kommer etter opptøyene som ble utløst av det franske politiets drap på 17-årige Nahel i Nanterre i forrige måned.

Forbudet gjelder imidlertid ikke for offisielle fyrverkeriutstillinger organisert av lokale myndigheter.

Populært våpen

«For å forhindre risikoen for alvorlige forstyrrelser av offentlig orden under 14. juli-festlighetene, vil salg, besittelse, transport og bruk av pyrotekniske gjenstander og fyrverkeri bli forbudt på nasjonalt territorium frem til 15. juli inkludert», står det i dekretet.

Fyrverkeri var et populært våpen under den urolige uken, som inkluderte noe av Frankrikes verste urbane vold på nesten 20 år.

Selv i mer normale tider har arrangementer på offentlige plasser og gater på kvelden av Bastille-dagen ofte blitt forstyrret i tidligere år av ungdom som kaster kinaputter.

Bekymret

Ifølge statsministeren i Frankrike Élisabeth Borne er det flere som er bekymret for nye voldshendelser på nasjonaldagen. Foto: Lou Benoist / AFP / NTB

Frankrikes statsminister Élisabeth Borne sier at i tillegg til restriksjonene på fyrverkeri, vil en «massiv» sikkerhetsstyrke bli utplassert for å opprettholde freden og «for å beskytte franskmennene i løpet av disse to sensitive dagene».

Hun forteller avisen Le Parisien at mange mennesker er «ganske bekymret» for muligheten for nye voldshendelser under nasjonaldagen.

Mer enn 3700 mennesker ble tatt inn i politiets varetekt i forbindelse med de nylige protestene, inkludert minst 1160 mindreårige, ifølge offisielle tall.

Bastille-dagen markerer stormingen av Bastille-fengselet i Paris for over 200 år siden, en nøkkelhendelse i den franske revolusjonen.