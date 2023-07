Nå forteller en tidligere leiesoldat om hva han tror utløste Prigozjins raseri.

– Jeg tror Prigozjin bestemte seg for at det var et passende øyeblikk å oppfordre Putin til å tenke mer rasjonelt og ta et valg mellom Prigozjin og Sjojgu. Sjojgu og Prigozjin er to antagonister, fiender som hater hverandre på et personlig nivå. sier Marat Gabidullin i et intervju med Yahoo News.

Les alt om krigen i Ukraina her!

Han beskriver Sjojgu som en inkompetent forsvarsminister som hele tiden blander seg inn i å styre de væpnede styrkene til tross for sin manglende kompetanse i militære spørsmål. Avhopperen mener Sjojgus hindret samarbeidet mellom det russiske militæret og Wagner, noe som skapte vondt blod.

– Jeg var deprimert

Forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: AP

Marat Gabidullin er forfatter av flere bøker om sin tid i Wagner Gruppen. Den 56 år gamle tidligere leiesoldaten bor nå i Frankrike hvor han har søkt om asyl. I fjor sommer var han den første den første tidligere Wagner-soldaten som uttalte seg offentlig.

– Jeg var deprimert og en venn fortalte meg om dette private militærselskapet som jeg kunne kvalifisere meg for på grunn av min militære bakgrunn, fortalte han til amerikanske National Public Radio

Gabidullin ble født i den sovjetiske regionen Bashkirskaya. Han tjenestegjorde i ti år som offiser i den sovjetiske hæren før han ble permittert. I 2015 ble han arbeidsledig. Det var da han vervet seg til Wagner Gruppen. Men til slutt fikk han nok av den brutale leiehæren.

– Krigen mot Ukraina er en forbrytelse

– Jeg dro fordi jeg innså at retningen Wagner gikk i ikke stemte overens med min egen forståelse av hensikten med en slik organisasjon. Krig for krigens skyld er ikke min livsfilosofi. Jeg har alltid uttalt at krigen mot Ukraina er en forbrytelse, og Wagner har svekket sitt rykte ved å delta i denne krigen. Men jeg tror ikke at Wagner-krigere begår forbrytelser mot sivile, uttalte 56-åringen i fjor sommer.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin krevde at Sjojgusog forsvarssjef Valerij Gerasimov måtte gå av, men opprøret endte med at han selv måtte forlate Russland . Til tross for Putins trusler om arrestasjon, straff og anklager om forræderi, slapp Prigozjin fri.

Video: Krim Advarsel

– Noen ganger tar egoet hans over

Nå forteller Marat Gabidullin om hva som felte Wagner-sjefen under det dramatiske døgnet da de gjorde opprør og truet eliten i Kreml.

– Prigozjin mente at han hadde nok prestasjoner til å få Putin til å lytte til ham, men han feilberegnet. Det skjer med ham noen ganger. Han er en veldig intelligent person, men noen ganger tar egoet hans over, forteller Marat Gabidullin.

Han tror Vestens fascinasjon av Wagner Gruppen henger sammen med mystikken og mytene om leiesoldatene, men at det også handler om krigsromantikk, og sammenligner med dyrkingen av legenden Che Guevara.

– Mange mennesker bruker T-skjorter med hans image, men de ville aldri ønske å bo i et land styrt av ledere som Che Guevaras, poengterer Gabidullin.

Mange ubesvarte spørsmål



Vladimir Putin har forsøkt å tone ned betydningen av opprøret, og manet til samhold i Russland. Samtidig spekuleres det i om Putin er i gang med en utrensking etter opprøret. Minst en av generalene skal være arrestert.

– Det russiske folket står mer samlet enn noen gang. Den russiske politiske ledelsen og hele samfunnet har tydelig vist solidaritet og stort ansvar for landets skjebne da de motarbeidet forsøket på væpnet opprør, sa Putin i en tale 4. juli, ifølge Interfax.

Hvor Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin og hans leiesoldater nå befinner seg, er uvisst, men presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, hevder at Prigozjin er i St. Petersburg. Fra Kreml er det ikke kommet nye uttalelser om Wagner-sjefen. En militærleir Belarus har tilbudt leiesoldatene, står ubrukt.