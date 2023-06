Minst én høytstående russisk general skal ha hatt kunnskap om hva som var i ferd med å skje før Jevgenij Prigozjin ga sine 25.000 soldater ordre om å marsjere mot den russiske hovedstaden.

Ifølge The New York Times undersøker amerikanske etterretningstjenester om general Sergej Surovikin kan ha hjulpet Prigozjin med planene.

«General Armageddon»

Surovikin, som går under kallenavnet «General Armageddon», har lenge hatt nære bånd til Prigozjin. De tjenestegjorde blant annet i Syria sammen.

Ifølge amerikanske kilder er det indikasjoner på at også andre russiske generaler støttet Prigozjin i hans forsøk på å erstatte ledelsen i Russland forsvarsdepartementet.

Prigozjin har flere ganger uttalt seg svært kritisk mot forsvarsminister Sergej Sjoigu, og krevd hans avgang. Dette var også et av kravene han stilte da han sendte sine tropper mot Moskva i helgen.

Fikk hjelp innenfra



Flere kilder opplyser til The New York Times at Prigozjin aldri ville ha våget å utfordre Kreml-ledelsen uten å ha støtte på innsiden av det russiske maktapparatet.

Hvorfor han likevel snudde da styrkene sto bare 20 mil utenfor Moskva kan ha sammenheng med at støttespillerne sviktet da det gjaldt som mest.

Kan føre til utrenskinger



Dersom avisens kilder stemmer, har Putin fått en svært delikat problemstilling i fanget. Å ha medarbeidere på innsiden som aktivt motarbeider ham vil trolig føre til utrenskinger.

En mulig allianse mellom Surovikin og Prigozjin kan også være forklaringen på at Prigozjin fortsatt er i live, skriver The New York Times.

