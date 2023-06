Stoltenberg: Putins krig i Ukraina har ført til større splittelse i Russland

– Putins krig i Ukraina har ført til større splittelse i Russland, men vi kan fortsatt ikke undervurdere Russland. Vi må fortsette å støtte Ukraina, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i nederlandske Haag tirsdag kveld.

Nederlands statsminister Mark Rutte var der vert for et møte med en rekke ledere, blant annet Stoltenberg og Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Møtet var et oppspark til Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen 11. og 12. juli.

– For tidlig å si hva dette vil bety

På den avsluttende pressekonferansen ble ikke overraskende Wagner-gruppens opprør i helgen og leder Jevgenij Prigozjins tilbud om eksil i Belarus hovedtemaet.

Selv om flere av lederne i nabolandene ga uttrykk for at de er dypt bekymret over å få den beryktede leiesoldathæren så tett på, var Stoltenberg mer tilbakeholden.

– Det er for tidlig å si hva dette vil bety og hvor Wagner-soldatene vil ende opp, konstaterte han.

Naboland krever Nato-svar

Polens president Andrzej Duda var samtidig tydelig på at Wagner-gruppens inntog i nabolandet, krever et tydelig og tøft svar fra Nato. Det fikk gehør hos hans litauiske kollega Gitanas Nauseda.

– Dersom Wagner-gruppen utplasserer sine seriemordere i Belarus, så står alle naboland overfor enda større fare for ustabilitet, advarte han.

Tidligere på dagen ba både Latvia og Litauen Nato styrke sikkerheten langs alliansens østflanke som en sikkerhetsforanstaltning for en mulig Wagner-base i Belarus.

Sammen med Polen er Latvia og Litauen de eneste Nato- og EU-landene som grenser til Belarus.

Advarte Moskva og Minsk

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NTB

På pressekonferansen var Stoltenberg tydelig på at Nato er parat til å forsvare hver tomme av sine alliertes land.

– Dette vet både Moskva og Minsk, poengterte han.

Også statsministrene i Albania og Belgia og presidenten i Romania var til stede på tirsdagens møte , som hadde Ukraina-krigen og andre sikkerhetstrusler mot Nato og vestlige allierte som tema.

Tilbyr nedlagt militærleir

I henhold til en avtale som Belarus' president Aleksandr Lukasjenko forhandlet fram for å få slutt på Wagner-gruppas opprør i helgen, fikk Prigozjin tilbud om eksil i Belarus.

Tirsdag ettermiddag sa Lukasjenko at Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin var ankommet Belarus. Den belarusiske presidenten tilbød samme dag Wagner-soldater som vil dra til Belarus, om å slå seg ned i en nedlagt militærleir i landet.

– Vær så god, vi har gjerder, vi har alt. Sett opp teltene deres, sa Lukasjenko i en video publisert av hans kontor.

Samtidig avviste han ryktene om at boliger for soldatene allerede er ordnet og lovet at det ikke vil bli åpnet sentre i Belarus for å rekruttere soldater til Wagner-gruppen.