En ny meningsmåling fra NBC News viser at president Joe Biden har en relativt knapp ledelse på 49 prosent mot 45 prosent over Donald Trump dersom de to hadde møttes i en presidentduell i dag, noe som er innenfor undersøkelsens feilmargin.

Mange politiske eksperter mener at valget i 2024 sannsynligvis blir svært jevnt og at antallet velgere som kan avgjøre valget vil være lavt. Til tross for dette er et flertall av registrerte velgere skeptiske til at både Trump og Biden skal få fire nye år som president.

– Presidenten har gjort mye for å hjelpe arbeidsfolk, og trusselen fra Donald Trump er høyst reell. Det var Wisconsin som var tungen på vektskålen for Trump i 2016. Vi tar trusselen meget alvorlig, sier demokrat og nylig avgått viseguvernør Wisconsini, J. Mandela Barnes til NBC News.

Republikanernes presidentkandidat

Det republikanske partiet har ennå ikke bestemt hvem som skal representere partiet i det amerikanske presidentvalget 2024. Likevel leder Trump på meningsmålingene for å bli den republikanske presidentkandidaten, til tross for den føderale tiltalen mot den tidligere presidenten.

I meningsmålingen fra NBC News har Trump økt sin oppslutning blant republikanerne fra 46 prosent på forrige måling i april til 51 prosent, mens oppslutningen til Ron DeSantis har falt fra 31 til 22 prosent.

Trump har nå en betydelig og økende ledelse over de andre republikanske kandidatene.

Nominasjonskampen for å bli partiets presidentkandidat utkjempes delstat for delstat i løpet av flere måneder. Nasjonale meningsmålinger tar derfor ikke hensyn til hvordan en kandidats prestasjoner i de første valgene kan påvirke valgene i de resterende statene.

Tiltale mot Trump

Føderale myndigheter i USA har tiltalt Trump for å ha oppbevart hemmelige dokumenter i sin privatbolig. Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov.

I tillegg er Trump under føderal etterforskning for hans rolle under stormingen av kongressen 6.januar 2021, og i staten Georgia på grunn av hans forsøk på omgjøre valgresultatet i 2020.