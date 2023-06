Den britiske jenta var 15 år da hendelsen fant sted. Nå er hun 19 år gammel, og har blitt dømt til tolv år i fengsel.

Det skriver BBC.

Visste ikke at hun var gravid

Tenåringsjenta påsto at hun ikke visste at hun var gravid, og at hun tok seg et varmt bad da hun fikk, det hun opplevde som, menssmerter. Det skulle vise seg at hun var i gang med å føde.

Mens tenåringens mor var i andreetasje og passet på hennes syke far, fødte femtenåringen babyen i familiehjemmets stue.

Jenta skal så ha påført babyen store skader til hodeskallen. Da hun oppdaget at barnet fremdeles var i live stappet hun bomullsballer ned i halsen på den nyfødte sønnen sin, for å kvele ham.

Den tragiske hendelsen fant sted i Ross-on-Wye i Herefordshire vest i England, ved grensen til Wales.





Kastet liket i søppelpose

Etter fødselen sendte den da 15 år gamle jenta en melding til sin bror der hun, ifølge The Sun, skrev: «Når du går ut, kan du kaste den svarte søppelposen i søpla, den er bare full av spy fra i går kveld, vær så snill».

Dagen etter fant moren til jenta posen og åpnet den. Ifølge The Sun skal hun da ha utbrutt hysterisk: «Det er en baby i posen».

Tenåringens mor ringte så det britiske nødnummeret, hvor den ti minutter lange samtalen ble tatt opp. Der kan hun høres gråtende og hulkende.

– Å drepe sønnen din var en forferdelig ting å gjøre, sa dommeren under straffeutmålingen.

Den nå 19 år gamle jenta ble dømt til minimum 12 år i fengsel for drap.

– Et menneske er mest sannsynlig aldri mer sårbart enn rett etter de er født, la dommeren til.