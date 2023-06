Aktor vil be om dødsstraff for fire drap i Idaho

Knivdrapene skjedde sent i fjor i en utleiebolig i nærheten av universitetsområdet i byen Moscow. Den tiltalte mannen erkjente seg tidligere i år ikke skyldig i saken.

Studentene Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle og Ethan Chapin ble funnet døde 13. november, og lite var kjent om saken før 28-åringen ble pågrepet i foreldrenes bolig i Pennsylvania 30. desember. Overvåkingsvideoer, DNA-bevis og mobiltrafikk skal knytte ham til drapene.

Forsvarerne har bedt påtalemyndigheten framlegge blant annet flere bevis knyttet til DNA-funn og gjennomgangen av 28-åringens telefon. Dette er blant temaene som skal drøftes under et rettsmøte tirsdag.

Delstatens lover pålegger påtalemyndigheten å varsle påstand om dødsstraff innen 60 dager etter at den tiltalte har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Myndighetene i Idaho åpnet nylig for at dødsdømte kan henrettes ved skyting, en endring som trer i kraft ved månedsskiftet. Noe av bakgrunnen for endringen er at det er blitt vanskelig å få tak i medikamentene som brukes til å henrette dødsdømte med giftinnsprøytning.

Per i dag åpner Mississippi, Utah, Oklahoma og South Carolina for henrettelser ved skyting.