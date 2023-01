Sjømat Norge vil ha færøysk grunnrentemodell

Det kommer fram i bransjeorganisasjonens høringssvar til regjeringen – et svar som er 62 sider langt, skriver IntraFish.

– Den færøyske modellen er utprøvd, og brukes både på Færøyene og på Island. Den kan lett tilpasses regjeringens politiske ønsker om skattenivå, skjerming av mindre selskap og det å sikre økte skatteinntekter til både fellesskap og vertskommuner, sier styreleder Paul Birger Torgnes i Sjømat Norge.

Alt i alt er organisasjonens konklusjon at man bør utsette grunnrenteskatten for havbruket og jobbe mer med å utforme den. Det skyldes blant annet at modellen er «komplisert, byråkratisk og administrativt krevende for både samfunnet og bedriftene».

– Regjeringen kan hente inn det samme skattebeløpet som regjeringen har foreslått gjennom en mer egnet og utprøvd skattemodell. Færøyene skattlegger havbruket med en produksjonsavgift som trinnvis øker med økende prisnivå.