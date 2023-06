Medvedev, som også er Russlands tidligere president, sier det ikke lenger foreligger noen moralske hindringer for det og viser til meldinger i amerikanske medier om at Ukraina skal ha stått bak sprengningen av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i fjor.

I en melding på Telegram onsdag kaller han Vesten «medskyldig» i sprengningen av gassrørledningene.

– CIA advarte Ukraina

Bakteppet for uttalelsene er opplysninger som kan peke i retning av at det var Ukraina som sto bak sprengningen av Nord Stream-rørledningene i fjor.

Ifølge The Wall Street Journal hadde CIA mottatt detaljert informasjon fra Nederlands militære etterretningstjeneste om Ukrainas plan om å sprenge de to gassrørledningene.

Angivelig advarte den amerikanske etterretningsorganisasjonen Ukraina mot å gjennomføre planen. Opplysningene stammer fra ikke navngitte kilder og er ikke offisielt bekreftet.

Se video: Her nekter Putin for at Ukraina kan stå bak Nord Stream-eksplosjonen

Zelenskyj nekter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger nektet for at landet sto bak sprengningen av de to gassrørledningene.

Tyskland, Sverige og Danmark innledet straks etterforskning av sabotasjen som fant sted i Østersjøen. Alle de tre landene har vært tause om hva etterforskningen har avdekket, og det er fremdeles uklart hvem som sto bak eksplosjonene.

I tillegg til Ukraina er også Russland , USA , Storbritannia og Norge blitt beskyldt for å stå bak sabotasjeaksjonen. Alle landene har nektet for å ha vært involvert.