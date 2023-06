Forrige uke ble det klart at den lenge varslede ukrainske motoffensiven er i gang. Mandag meldte den ukrainske forsvarsledelsen at ukrainske styrker er i harde kamper i flere byer øst og sør i Ukraina.

Store mengde militære kjøretøy har gått tapt på begge sider. Ifølge tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skal Russland ha mistet to av sine «skrekkvåpen», det beryktede termobariske rakettartilleriet TOS-1A.

Vakuumbomber

TOS-1A skyter ut vakuumbomber som eksploderer i en voldsom ildkule og deretter suger opp oksygenet i omgivelsene rundt eksplosjonen. Vakuumet som dannes kveler alt levende.

Ifølge Insider er våpensystemet ekstremt effektivt mot fiender som gjemmer seg i skyttergraver, bygninger og bunkere. Eksplosjonene er betydelig mer ødeleggende enn eksplosjoner fra mer konvensjonelle våpen.

ISW skriver at det trolig er presisjonsammunisjon som som tok ut to TOS-1A. Artilleriet som benytter seg av ammunisjonstypen har Ukraina fått fra USA.

Hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske våpensystemer med samme presisjon kan det få stor innvirkning på Russlands evne til å forsvare seg mot den ukrainske offensiven, skriver ISW.

Russiske soldater fikk utmerkelse

Også Ukraina har mistet verdifulle militære kjøretøy i offensiven, ifølge Russland. Ifølge The Telegraph fikk flere russiske soldater Russlands høyeste militære utmerkelse for å ha ødelagt fire Leopard-stridsvogner og fem Bradley-kampvogner.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu tildelte soldatene utmerkelsene. Dette ble sendt på statlig russisk TV.

Ukraina har mottatt Leopard-stridsvogner fra flere europeiske land, deriblant Norge. Kampvognen Bradley kommer fra USA.

Mandag ettermiddag skriver CNN at Ukraina har mistet 16 kampvogner av typen Bradley de siste dagene.

Det russiske forsvarsdepartementet har også publisert videoer som viser russiske kamphelikoptre og droner ødelegge ukrainske kjøretøy.

Ukraina melder om russiske tap

Ukrainske myndigheter hevder på sin side at Russland har mistet minst 17 stridsvogner i tillegg til flere lettere pansrede kjøretøy i offensiven, skriver Newsweek.

Totalt hevder Ukraina at Russland har mistet nesten 4000 stridsvogner som følge av krigen. Ifølge analytikerbloggen Oryx er tallet noe over 2000.

Oryx samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy eller våpensystem ødelagt. Gruppen opplyser selv at de er nøye på å ikke telle samme stridsvogn to eller flere ganger.

