Å trekke seg tilbake er ikke lenger like attraktivt for russiske styrker. En helt spesiell type ammunisjon gjør det mulig for Ukraina å minelegge områder bak russiske linjer. Det skriver Insider.

Målet med mineleggingen er å skape kaos bak linjene og tvinge fienden til å desperate valg. Forsyningskjøretøy må være ekstra oppmerksomme og forsiktige når de er på vei til fronten med styrker, ammunisjon drivstoff og mat. Dette fører naturligvis til at det tar lenger tid å lever godene dit de skal.

Slik fungerer det:

Den kjente prorussiske militærbloggeren Alexander Sladkov skriver i meldingstjenesten Telegram at Ukraina bruker artilleriammunisjon av typen RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) for å minelegge områdene bak frontlinjen.

– Fienden minelegger bakre områder og forsyningsruter, skriver Sladkov.

Ammunisjonen fungerer slik at den skytes ut fra en kanon på vanlig måte, men fremfor å eksplodere slipper ammunisjonen ut miner som blir liggende på bakken, slik at den kan ødelegge russiske panservogner og andre kjøretøy hvis og når de kjører over minene.

Ukraina har blant annet benyttet ammunisjonen til å minelegge tidligere minefelt som er klarert av russiske styrker.

Prosjektilene har en rekkevidde på 17 kilometer med kanonene Ukraina har tilgang til.

Ødelegger seg selv

Når en krig er ferdig utkjempet ligger det gjerne igjen miner i bakken som kan ta uskyldige liv i opptil flere år etterpå. RAAMS-ammunisjonen Ukraina benytter seg av er utstyrt slik at de eksploderer av seg selv etter en angitt tid. Noen varianter av ammunisjonen eksploderer etter 24 timer. Andre varianter eksplodere før og andre etter.

USA har sammen med kanoner sendt Ukraina over 10.000 prosjektiler av typen.

Slo tilbake russiske marineinfanterister

I forruge uke meldte flere medier at den lenge varslede ukrainske motoffensiven er i gang. Rett før helgen ble det meldt om harde kamper i regionene Donetsk og Zaporizjzja. Målet med en motoffensiv er å presse fienden tilbake.

RAAMS-ammunisjon har vist seg effektiv for Ukrainas del tidligere i krigen. I februar i år barket ukrainske styrker og russiske marineinfanterister sammen i slaget om byen Vuhledar i Donetsk. Ved å benytte seg av RAAMS-ammunisjonen klarte Ukraina ifølge Insider å ødelegge flere russiske stridsvogner.

Flere hundre soldater i russiske styrken, som hovedsakelig besto av marineinfanterister fra den russiske stillehavsflåten, ble enten drept, såret eller tatt til fange.

