Wagner-gruppens leder Jevegnij Prigozhin opplyste torsdag at han trekker styrkene sine ut av Bakhmut, og at de vil være ute innen 1. juni.

Se video: Wagner-sjefen varsler at de trekker seg



Tidligere i uken viste en fersk analyse fra amerikanske «Institute for the Study of War» (ISW) at Wagner-gruppens styrker nå er «uttømt» og konkludserte med at det var usannsynlig at de kan fortsette å kjempe etter den omstridte seieren i Bakhmut, skriver Newsweek.

Wagner-leder Jevegnij Prigozhin sa forrige lørdag at hans styrker hadde tatt byen i Donetsk, en påstand som ble benektet av Ukrainas væpnede styrker, som sa at kampene der fortsatt pågår.

Mandag fortalte Ukrainas væpnede styrker at «fienden fortsetter å lede offensive handlinger» og at «kampen for Bakhmut fortsetter».

Se video: Oversikt viser store forskjeller mellom Zelenskyj og Putin:

Kan ikke fortsette å kjempe

I oppdateringen fra ISW fremgikk det at Wagner-gruppen sannsynligvis har greid å ta de vestlige grensene i byen, mens de ukrainske styrkene prioriterte motangrep på utkanten av byen.

Prigozhin tar en av sine soldater i hånden i Bakhmut. Foto: Prigozhin Press Service via AP / NTB

ISW sier at Moskvas styrker trolig vil trenge ekstra forsterkninger for å holde byen noe som vil gå på bekostning av andre operasjoner.

I analysen forteller ISW at Wagner-styrkene etter måneder med kamp har nådd et punkt hvor de ikke kan fortsette å kjempe, i sin nåværende tilstand.

De fortsetter med å si at Wagner-styrkene sannsynligvis hadde brukt opp mens de kjempet gjennom byen, men at de kunne fortsette å kjempe fordi de hadde støtte fra andre russiske styrker.

Trekker seg ut

Den tidligere russiske kommandanten Igor Girkin sa denne uken at de russiske styrkene nå er brukt opp – inkludert Wagner-gruppens styrker, som han sa hadde stoppet ved utkanten av byen, og som han mente hadde «kravlet» seg til byadministrasjonens grenser.

Prigozhin i et videoopptak fra et ukjent sted. Foto: Prigozhin Press Service via AP / NTB

På Telegram skriver Girkin at «styrkene bør nå vente på et svar fra fienden», og han skriver videre at «seieren ikke var verdt innsatsen og pengene».

ISW mener Wagner-styrkens tilbaketrekning vil gjøre det mer usannsynlig at vanlige russiske styrker kan utføre andre offensive militære operasjoner.

ISW forteller at flere spekulerer i om Prigozjin og Wagner-gruppen vil flytte seg til andre frontlinjer.