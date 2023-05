Den tidligere russiske kommandanten Igor Girkin fortsetter å kritisere Russlands operasjoner i Ukraina , og kaller styrkene «uttømte» og dårlig utstyrte, skriver Newsweek.

Girkin fikk oppmerksomhet i under annekteringen av Krim i 2014, og var senere kommandant for separatiststyrker i Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

Girkin har lenge støttet invasjonen av Ukraina, men har vært mer offentlig kritisk til russiske styrkers ytelse i krigen, og deler ofte sine analyser på sin personlige Telegram-konto.

Minimalt med ammunisjon

Søndag morgen delte Girkin et nytt innlegg der han tok for seg det siste fra krigen og antydet at han forventer et omfattende angrep fra ukrainske styrker snart, grunnet den dårlige formen som de russiske styrkene er i.

– Hvorfor tror jeg fienden vil angripe snart? Fordi de har den beste sjansen til å lykkes nå, de beste enhetene i de væpnede styrkene er uttømt etter måneder med kamp. Ammunisjonslagrene er minimale, skrev Girkin på Telegram.

Ikke verdt innsatsen

Igor Girkin retter kritikk mot de russiske styrkene på Telegram. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

I innlegget gikk Girkin dypere inn på hvordan ukrainske styrker ville møte russiske styrker med angrep fra ulike kanter.

Han la til at dersom de ledet et angrep mot Donetsk-regionen i Donbas, ville de møte styrker «som var betydelig svekket og uttynnet som følge av mobilisering av reservister til Bakhmut».

På grunn av dette, avfeide han det å ta Bakhmut som «ikke verdt innsatsen og pengene som er brukt for det».

Etter at Wagner gruppen påsto å ha kontroll over Bakhmut på lørdag, skrev Girkin i en annen Telegram-post at han ikke var spesielt fornøyd med å høre nyheten, grunnet de store tapene det tok å ta byen og byens manglende strategiske verdi.

– Bakhmut ble tatt, det skaper ikke stor entusiasme. Når vi tar hensyn til det jeg vet om tap av styrker, ressurser, tid og innsikt om den strategiske meningsløsheten av operasjonen, blir dette desto mer åpenbart, skrev Girkin.