I et intervju med den amerikanske krigskorrespondenten Tim Mak hevder leder for Den ukrainske kvinnegarden at det ikke bare er skytevåpen og granater soldatene hennes kan kjempe mot den russiske invasjonen med.

– Vi har kvinner som kan drepe med kontorrekvisita, som en blyant eller en penn, sier grunnlegger av organisasjonen, Olena Biletska, ifølge Insider.

Hun grunnla Den ukrainske kvinnegarden i 2014 for å forberede kvinner på krig.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Flere tusen bidrar

Overfor korrespondent Tim Mak sier Biletska at mye av treningen av kvinnene i Den ukrainske kvinnegarden dreier seg om kunnskap og ferdigheter direkte knyttet til strid, men kvinnene får også opplæring i helsehjelp, humanitær bistand og etterretning.

Siden 2014 skal organisasjonen ha bidratt til militær trening av over 60.000 ukrainske kvinner.

Ifølge statistikk ført av den amerikanske ambassaden i Ukraina tjenestegjorde like mange kvinner i det ukrainske forsvaret i fjor høst. Av disse skal rundt 8000 være offiserer, skriver Insider.

Se video: Wagner-gruppen har satt sluttdato (saken fortsetter under videoen).

Frykter seksuell vold

Den amerikanske nettavisen skriver at kvinnelige ukrainske soldater risikerer å bli ofre for seksuelle overgrep i kampen mot Vladimir Putins krigsmaskin i Ukraina.

Ifølge den ukrainske organisasjonen Den usynlige bataljon, som arbeider med kvinners militære bidrag i Ukraina, frykter flere ukrainske kvinner å bli utsatt for seksuell vold hvis de skulle bli tatt til fange av russiske styrker. Ifølge organisasjonen sier flere kvinner at de foretrekker døden fremfor fangenskap for å unngå vold av denne typen, skriver Insider.