Russlands tidligere statsminister og president Dimitrij Medvedev delte fredag sine tanker om både det kommende amerikanske presidentvalget og krigen i Ukraina.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass sier Medvedev, som for tiden tjenestegjør som nestleder i president Vladimir Putins sikkerhetsråd, at det viktigste for Russland er at den kommende presidenten ikke lider av demens.

– Det eneste som betyr noe er at en fyr med demens ikke blir valgt inn, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået.

Han hevder imidlertid at det kan skje. Uttalelsen er trolig et stikk mot USAs sittende president Joe Biden som begynner å dra på årene. I forbindelse med det har det vært spekulert i den 80 år gamle presidentens helse fra flere hold.

Medvedev: Enklere med republikanere

Medvedev sier at også at det tradisjonelt sett har vært en fordel for Russland at USA ledes av republikanske presidenter.

Den siste republikanske presidenten USA har hatt, var Donald Trump, som satt i Det hvite hus mellom 2017 og 2021. Under fredagens uttalelse fra Medvedev beskriver han Trump som «en hyggelig fyr, men litt feig».

– Det er en ny virkelighet

Fredag uttalte Medvedev seg også om Russlands invasjonskrig i Ukraina. Han tror verden bare har sett starten av en krig han hevder vil vare lenge.

– Denne konflikten vil vare lenge, kanskje i flere tiår. Det er en ny virkelighet, nye levekår, sier Medvedev ifølge Tass.

Samtidig omtaler Medvedev den Ukrainske ledelsen som «nynazistisk» til tross for at den ledes av president Volodymyr Zelenskyj som er jøde.