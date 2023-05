En fersk rapport om Russlands militære evner på frontlinjen viser at russiske styrker setter 10.000 ukrainske droner ut av spill hver måned, skriver Business Insider.

Ifølge rapporten, som er utarbeidet av britiske «Royal United Services Institute» , spiller nå elektronisk krigføringen en stor rolle i Russlands operasjoner i Ukraina.

Tallene, som tilsier at over 300 droner blir satt ut av spill hver dag, kommer fra ikke navngitte ukrainske offiserer, heter det i rapporten.

James Patton Rogers, professor i krigsstudier og droneekspert ved det danske universitetet SDU, forteller Insider at de fleste dronene som går tapt er billige, små kommersielle droner som blir brukt til overvåkning.

Se video: Her skyter ukrainerne mot russiske droner:

Droner vs. droner

En ukrainsk soldat flyr en drone i nærheten av Bakhmut. Foto: Sergey Shestak / AFP / NTB

Ifølge Rogers er antallet droner i bruk i Ukraina enestående, han mener dette er en av verdens første drone versus drone-konflikter.

Rogers la til at selv om tallene sannsynligvis er overdrevet, understreker de hvor effektiv Russlands elektroniske krigføring har blitt i møte med Ukrainas omfattende bruk av droner.

Rapporten viser at langs de 750 milene som utgjør konfliktens frontlinje har Russland etablert et kraftig elektronisk krigsføringssystem omtrent hvert sjette mil. Disse er plassert omkring fire mil bak frontlinjen og fokuserer på å dempe signaler fra droner.

Utvikler egne droner

En ukrainsk soldat fester en håndgranat til en drone nær Bakhmut i Donbas regionen. Foto: Aris Messinis / AFP / NTB

I begynnelsen av krigen ble Ukrainas bruk av droner pekt på av mange som en del av suksessen med å holde tilbake de russiske styrkene, men utover sommeren ble det klart at Russlands elektroniske krigføring og luftforsvarskapasitet har økt.

Til tross for det, forteller Rogers, så utvikler Ukraina nå «sine egne motstandsdyktige dronesystemer».

Forskerne som har utarbeidet den nye rapporten mener at Russland nå har tilpasset seg Ukrainas motstand, til tross for at de fortsatt sliter med dårlig moral, pansrede kjøretøy og luftvåpen.

«Resultatet blir en struktur som blir bedre over tid til å håndtere problemene den umiddelbart står overfor, men også en som sliter med å forutse nye trusler», står det å lese i rapporten.