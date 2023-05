En anonym FBI-agent sier til gruppen Case Breakers, at Gary Francis Poste siden 2016 har vært etatens hovedmistenkt for å stå bak Zodiak-drapene på 1960-tallet. Poste døde av naturlige årsaker i 2018.

«Forbryteren har i hemmelighet vært registrert som hovedmistenkt for Zodiak-drapene i hovedkvarterets datamaskiner siden 2016, med hans delvise DNA i byråets lab», melder Case Breakers (CB) i en pressemelding.

Cold Case-gruppen «Case Breakers» består av totalt 40 tidligere FBI agenter, militære og journalister, og tar for seg uløste drapssaker i USA.

Hevder omstridt drap avslører Poste

De mener FBI enten med vilje, eller som følge av ressursmangel, ikke har tatt seg bryet med å teste DNA-materialet opp mot hårlokkene som ble funnet i hendene på ett av ofrene, studenten Cheri Jo Bates (18), som ble brutalt drept i Riverside i California i 1966. Hun ble funnet knivstukket 42 ganger, men drapet skjedde to år før og drøye to timer unna de første kjente Zodiac-drapene rundt San Fransisco.

Case Breakers mener å kunne dokumentere at Poste på tiden rundt drapet var innom for en helsesjekk kun 15 minutter unna stedet hun ble funnet drept.

De hevder også overfor New York Post at de selv har fått tilgang til en DNA-prøve fra Poste og ønsker at FBI tester det mot hårstråene funnet på Bates. Foreløpig har responsen fra både byrået og lokal politi vært døyvende stillhet.

Man vet ikke sikkert om hun ble drept av Zodiac-drapsmannen, da etterforskere er uenige hvorvidt drapet fulgte mønsteret til drapsmannen.

– Vi tror 100 prosent at vår Cheri Jo Bates-sak ikke har noe med Zodiak-drapene å gjøre, sa Ryan Railsback i Riverside-politiet til Fox News i 2021.

Mens seriedrapsmannen Zodiac er hovedmistenkt for drap på minst fem personer i Nord-California, mener CB at han kan stå bak så mange som 20-28 drap. I brev til myndighetene hevdet Zodiac at vedkommende hadde drept 37 personer.

Så sent som i 2021 avviste FBI noe gjennombrudd i Zodiac-saken.

Fant «gullgruve»

Cold case-gruppen fikk i forrige uke tilgang på det de omtaler som en «gullgruve».

Kort tid før sin død, skal Poste ha gitt bort sin store samling med våpen, pistoldeler, krutt, kuler og patronhylser til venner og kjente i nabolaget. Det meste av samlingen har siden ligger urørt på loft og i kjellere.

Colbert har sendt funnene til eksperter i tre forskjellige delstater og mener det vil være nok en brikke som bekrefter teorien om at Poste faktisk var den utspekulerte seriedrapsmannen.

Se arkivvideo: Hun viet livet til jakten på en seriemorder – fikk aldri se ham bli tatt

Hevder å ha flere bevis

Blant bevisene de tidligere har pekt på er de krypterte brevene «Zodiac» sendte til avisene i San Francisco på slutten av 60-tallet. Etterforskerne hevder at ved å fjerne bokstavene i Postes fulle navn fra brevene kommer tidligere skjulte beskjeder til syne.

– Du må rett og slett vite Garys fulle navn for å kunne knekke disse anagrammene, og jeg tror ikke det er mulig å avdekke hva som står der uten navnet hans, sa Jen Bucholtz, som tidligere arbeidet i kontraetterretning i det amerikanske forsvaret til New York Post.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Blant bevisene gruppen peker på er blant annet de krypterte brevene «Zodiac» skrev på 60-tallet. Foto: Eric Risberg / AP/NTB

I tillegg mener etterforskerne at Postes karakteristiske arr i pannen er identisk med et arr morderen, ifølge vitner, skal ha hatt. De har nå bedt politiet gjennomføre DNA-test og sjekke Postes fingeravtrykk opp mot avtrykk funnet på åstedene.

Poste var del av et gjengmiljø i California og ble så sent som i 2016 arrestert, mistenkt for å ha utøvd vold mot sin egen kone. En av personene cold case-gruppen skal ha intervjuet hevder å ha tilbrakt ti år på rømmen fra gjengen Poste var overhode for. Mannen, identifisert som Hans Smits, sier han ble «trent opp til å bli en drapsmaskin» av Postes gjeng og skal ha fått lavere straff i bytte mot å utlevere flere av gjengmedlemmene til politiet.

80 år gamle Poste sovnet inn i hjemmet sitt i Groveland i California 14. august 2018.