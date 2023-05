Ifølge nyhetsbyrået Reuters har arrestasjonene ført til full alarm i missil-forskermiljøet i landet. Russlands president Vladimir Putin har tidligere skrytt av at landet er verdensledende i utviklingen av hypersoniske raketter. Slike raketter kan nå hastigheter på Mack 10, tilsvarende 12.250 km/t, og dermed unngå fiendtlige luftforsvarsystemer.

Tirsdag hevdet ukrainske myndigheter at de ødela seks slike våpen. Dette motstrides fra Moskva.

Pågrep forskningsledere i Sibir

I fjor sommer ble instituttlederne ved Det russiske vitenskapsakademiet i Sibir Anatolij Maslov og Alexander Sjipljuk pågrepet og siktet for høyforræderi. Tidligere i vår ble også fysikeren og aerodynamisk ekspert Valerij Zvergintsev pågrepet og mistenkt for forræderi, ifølge Radio Free Europe. Felles for dem alle var at de jobbet med utvikling av Russlands hypersoniske raketter.

Mandag la forskerkollegaer ut et åpent forsvarsbrev der de protesterte på arrestasjonene og advarte mot at myndighetenes anklager kunne true russisk forskning.

«Vi kjenner hver av dem som patrioter og som anstendige personer som ikke er kapable til å gjøre det etterforsknings-myndighetene anklager dem for».

Kreml bekrefter alvorlige anklager

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa i en uttalelse onsdag at han var klar over det åpne brevet, men at saken var på bordet til sikkerhetsmyndighetene. Han påpekte at forskerne sto overfor «svært alvorlige anklager».

Både Maslov og Sjipljuk har tidligere presentert resultatene av et eksperiment på designet til hypersoniske raketter ved et seminar i Tours i Frankrike i 2016, og sammen med Zvergintsev deltok de i et bokprosjekt om hypersonisk forskning.

Forskningskollegane fastholder at alt materiale utgitt og presentert har vært nøye undersøkt i forkant for å hindre å inkludere hemmelig informasjon.

Unge talenter rømmer i frykt

De advarer om at med de pågrepne forskerne som eksempel, vil russiske forskere kvie seg for å publisere noe nytt forskningsmateriell da dette kan føre til anklager om høyforræderi.

«I denne situasjonen er vi ikke bare redd for skjebnen til våre kollegaer, men vi skjønner ikke hvordan vi skal kunne klare å fortsette å gjøre jobben vår.»

De advarer at de allerede ser konsekvensene av dette, da de beste unge forskerne ikke ønsker å jobbe med dem og mange forlater forskningsstudier på luftfartsteknologi da de er redde for å møte lignende anklager.