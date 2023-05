Angrepene omtales som en «taktisk suksess».

«I tillegg til å rykke frem sør for byen, klarte ukrainske tropper å presse den russiske frontlinjen nordvest for Bakhmut,» heter det i den siste etterretningsrapporten fra fronten.

Skal ha frigjort 20 kvadratkilometer



Tirsdag ettermidag melder AFP og Ukrinform at ukrainske styrker skal ha trengt dypt inn på russiskokkuperte områder og gjenerobret hele 20 kvadratkilometer i utkanten av Bakhmut. Frigjøringen av de okkuperte omrpdene skal ha skjedd i løpet av de siste dagene.

Ifølge Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Maliar, skal russerne ha satt inn elitestyrker, blant annet fallskjermjegere, i selve bykjernen.

– Fienden har på samme tid rykket fram inne i Bakhmut og ødelegger nå byen helt med artilleri, sier Malyar til Telegram.

Kampene om byen, som før krigen huset 70.000 innbyggere, er blitt selve episenteret i den brutale aggresjonskrigen som president Putin startet 24. februar i fjor.

Stanger mot en mur av ukrainsk kampvilje

Helt siden i fjor sommer har elitestyrker fra den russiske hæren og flyvåpenet forsøkt å knuse den ukrainske motstanden, men uten å lykkes. Det har vakt oppsikt blant vestlige militære observatører.

Russland er i utgangspunktet overlegen den ukrainske hæren, både når det gjelder antall soldater og avanserte våpen. Likevel har russerne stanget mot en mur av ukrainsk kampvilje.

Ifølge britisk etterretning har det ukrainske militæret klart å stabilisere flankene rundt byen til tross for at Wagner-gruppen fortsetter å gradvis rykke frem i sentrum av Bakhmut.

I tillegg har ukrainske styrker klart å gjenoppta bruken av det som omtales som den strategiske hovedveien for forsyninger av våpen og annet materiell.

Video: Russisk soldat overga seg til ukrainsk drone



– Dere har desorientert russerne fullstendig

«Ukraina holder stand mot Russlands fremskritt langs Donets-Donbas-kanalen vestlige side, og gjør elven til en hindring som en del av en dyp defensiv sone rundt byen Chasiv Yar,» heter det i rapporten.

Sjefen for bakkestyrkene til de ukrainske væpnede styrker, general Oleksandr Syrskyi, er henrykt over innsatsen og motet til sine soldater som kjemper mot russere og Wagner-soldater i Bakhmut.

– Kjære brødre, kjære helter, i dag skaper dere den siste historien. Dette er nok et kapittel i vår krig, og det begynte for bare tre dager siden, da dere startet en offensiv. Nå er situasjonen helt annerledes. Dere har desorientert russerne fullstendig, skriver Syrskyi på Telegram, ifølge Ukrainska Pravda.

– Har stoppet hele den russiske hæren

Han sier situasjonen i den utpinte byen nå er snudd på hodet etter at ukrainske styrker var nederlagsdømt, og kun de færreste trodde på et vendepunkt.

Men i stedet for kapitulasjon og retrett, har ukrainerne bitt fra seg så kraftig at russiske styrker på brigadenivå har flyktet fra kampene. På videoer kan man se russere som løper i panikk fra fronten for å redde sine liv.

– Med sine handlinger har de stoppet hele den russiske hæren fordi russerne ikke vet hvor offensiven er, hvor vår generelle offensiv er, eller hva som skjer i nærheten av Bakhmut, som de allerede betraktet som deres og sa at den allerede faktisk var omringet, kommenterer general Oleksandr Syrskyi.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet bekreftet før helga at de russiske styrkene hadde trukket seg noe tilbake nordvest for Bakhmut.

Ukrainske soldater avfyrer en kanon nær Bakhmut i Donetsk-regionen, Ukraina, mandag 15. mai 2023. Foto: Libkos / AP

– Wagnerittene føler seg som rotter i en musefelle

En Wagner-soldat begraves i Russland. Foto: Igor Russak / Reuters / NTB

Da situasjonen var sitt mest kritiske skal generalen i samråd med landets øverste politiske ledelse og andre høytstående militære ledere, ha tatt den vanskelige avgjørelsen om å holde stand i Bakhmut.

Nå tyder det på at den beslutningen kan ha vært en strategisk genistrek. Det har også de titusenvis av kriminelle som er rekruttert til Wagners private hær fått erfare.

– Wagnerittene i Bakhmut føler seg som rotter i en musefelle fordi forsvarsstyrkene fra nord og sør fortsetter offensive aksjoner og vinner seire, skriver generalen på Telegram.

Har mistet 200.000 soldater



Ifølge den ukrainske generalstaben siste oppdatering 16. mai, skal Russland ha mistet til sammen 199.980 soldater under krigen i Ukraina, skriver Kyiv Independent. Tallene inkluderer både antall drepte og sårede russere.

De materielle tapene er også enorme: Russland skal ha mistet 3.762 stridsvogner, 7.348 pansrede kampvogner, 6.048 kjøretøyer og drivstofftanker, 3.150 artillerisystemer, 562 rakettsystemer med flere utskytninger, 316 luftvernsystemer, 308 fly, 294 helikoptre, 2.731 droner og åtte båter.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men Oryx fører fortløpende statistikk over alle dokumenterte tap gjengitt med geodata, bilder og andre kilder som kan verifisere tapene.

