Russland utarbeider nye atommissiler

Ifølge en ny rapport jobber Russland med en ny undervanns interkontinental ballistisk missil som til slutt vil erstatte Bulava-missilen. Det skriver Newsweek.

Bulava-missilen, som er designet for å bære et atomstridshode, er for tiden en hovedkomponent i Russlands fremtidige strategiske atomstyrke.

Bulavaen ble designet for å bli utplassert på Russlands atomdrevne Borey-klasse ubåter, som kan holde mellom tolv og 16 missiler.

Den russiske avisen Izvestia siterer ikke navngitte kilder fra det russiske forsvarsdepartementet som sier at arbeidet er i gang for å starte utviklingen av en ny ballistisk missil med interkontinental rekkevidde. Missilen skal også være av typen som avfyres fra ubåter.

Høy beredskap

I juli 2017 godkjente Russlands president Vladimir Putin nye retningslinjer for marineoperasjoner frem til 2030, som fremhever den russiske marinens forbedrede kapasiteter og dens fremtidige strategiske og operative rolle.

Retningslinjene understreket at Russlands marine har «en høy grad av beredskap for aksjoner, inkludert angrep på kritisk viktige fiendtlige mål».

«Med utviklingen av høypresisjonsvåpen står marinen overfor et kvalitativt nytt mål: ødeleggelse av fiendens militære og økonomiske potensiale ved å slå dens vitale anlegg fra havet», står det videre i retningslinjene.

Den russiske atomubåten Dmitrij Donskoj i 2017. Illustrasjonsfoto. Foto: Sarah Christine Noergaard / AFP PHOTO / Scanpix Denmark / Scanpix / NTB

Hovedbevæpning

Russlands øverstkommanderende for marinen, admiral Nikolai Yevmenov, har tidligere sagt at nye missiler må være i stand til å overvinne avanserte missilforsvarssystemer «fra enhver fiende», samtidig som de gir høy nøyaktighet og økt flyrekkevidde fra fjerntliggende områder.

Når missilen er fullført, bør den bli hovedbevæpningen til den fremtidige generasjonen av strategiske ubåter, sa kilder i det russiske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået.

Kilder fortalte Izvestia at utviklere vil begynne å jobbe med utseendet og utformingen av det nye missilet etter at dokumenter er godkjent og koordinert med kunder og fagfolk.