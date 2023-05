Den danske menneskerettighetsorganisasjonen Dignity avslører i en rapport at systematisk tortur av sivile er en del av Russlands strategi for å styrke sitt grep om de okkuperte områdene i Ukraina.

Ifølge Therese Rytter, juridisk direktør i Dignity og nestleder i Europarådets komité mot tortur, var russernes hovedhensikt å finne mulige trusler mot okkupasjonsmakten blant sivilbefolkningen.

– Det var også for å straffe pro-ukrainske sivile for ikke å samarbeide, sier Rytter til SVT.



Rapporten bygger på 725 dokumenterte episoder og 121 intervjuer med torturofre og vitner om deres opplevelser mellom mars og desember 2022. Informasjonen har senere blitt verifisert og bedømt ut ifra sin troverdighet.

Fengselsceller i kjelleren på en politistasjon som ble brukt av russiske styrker til å anholde og tilsynelatende torturere ukrainere i byen Izium i Kharkiv. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Voldtar barn, kvinner og menn

TV 2 har snakket med en ukrainsk soldat som har kjempet i Ukraina siden 2014. Våren 2022 ble han skadet, og nå får han behandling for skadene på Haukeland sykehus i Bergen.

Overfor TV 2 sier han at funnene Dignity avslører i rapporten er korrekte.

– Russerne voldtar barn, kvinner og menn. De begraver levende barn og utsetter folk for tortur, sier han.

Han forteller også om episoder hvor han og flere medsoldater har evakuert sivile med biler i kolonner.

– Vi bruker skilter hvor det står «barn» for å vise russerne at kolonnene består av sivile, slik at de ikke skal sikte på dem. Likevel åpner Russland ild mot kolonnene. De holder ingen avtaler, sier han.



Fysisk og psykisk tortur

Dignity mener rapporten har nok funn til å kunne tiltale Russland for brudd på menneskerettighetene.

– Det som gjør vår rapport spesiell, er at det er første gang en sivil organisasjon har hatt tilgang til ukrainske fanger som var under russisk okkupasjon, sier Vadym Tsjovgan, som var medforfatter på rapporten i en pressemelding.

– To omstendigheter som gjør våre funn så robuste, er at våre organisasjoner allerede monitorerte fanger før den russiske invasjonen og at vi har fått muligheten til å intervjue fanger under okkupasjonen og rett etter at de har blitt frigitt fra de okkuperte områdene, forteller han videre.

I rapporten vises det til flere tilfeller av både fysisk og psykisk tortur, da fanger ble slått, utsatt for elektrosjokk, kveling med gassmaske eller bagger. De ble også utsatt for psykisk tortur i form av liksom-henrettelser, trusler om henrettelse eller trusler om vold mot andre fanger eller slektninger.