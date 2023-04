– På den tredje dagen spurte jeg mine torturister om de bare kunne ende mine lidelser, for jeg hadde ikke noe mer å fortelle dem. Da tok en av dem av seg balaklavaen, og jeg kunne se at han var fra de tsjetsjenske styrkene. Han ringte en av sine sjefer på telefonen og viste ham hvordan jeg så ut med mobilen. Han i telefonen bare nikket, men sa ikke noe. De fortsatte å torturere meg. Hendene mine ble satt på ryggen og lagt i lenker. Jeg ble lagt på gulvet med ansiktet ned og strupt med en skjøteledning. Da jeg begynte å miste bevisstheten sa de: «Vent. Det er for tidlig. Du har ikke gått gjennom alle syv helvetes-sirklene ennå».

«De ni sirklene av helvete»

Dette vitnesbyrdet fra en ukrainsk fange i fangeleir i Kherson, gjorde så sterkt inntrykk på Dansk Institut Mod Tortur; Dignity , at de valgte å kalle rapporten om russisk bruk av tortur mot ukrainere under krigens første år for «De ni sirklene av helvete».

Den russiske torturisten henviste trolig til sirklene av helvete fra Dante Alighieris Den guddommelige komedie, men fikk antallet sirkler i Dantes Helvete feil.

Den innsatte ble tilsynelatende torturert etter at russerne fant ut at søsteren hans hadde meldt seg frivillig for å kjempe for ukrainerne i Mariupol.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fengselsceller i kjelleren på en politistasjon som ble brukt av russiske styrker til å anholde og tilsynelatende torturere ukrainere i byen Izium i Kharkiv. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Dokumenterte tortur og mishandling

Rapporten ble gjort i samarbeid med flere menneskerettighetsgrupper i Ukraina og intervjuet 121 sivile ukrainere som hadde vært i russisk fangenskap siden krigen brøt ut februar 2022. Ifølge Dignity fant de 152 dokumenterte tilfeller av tortur og annen mishandling. Tilfellene ble utført både i offisielle fangeleire, politistasjoner og på provisoriske uoffisielle fangeleire.

Dignity mener rapporten har nok funn til å kunne tiltale Russland for brudd på menneskerettighetene.

– Det som gjør vår rapport spesiell, er at det er første gang en sivil organisasjon har hatt tilgang til ukrainske fanger som var under russisk okkupasjon, sier Vadym Tsjovgan, som var medforfatter på rapporten i en pressemelding.

– To omstendigheter som går våre funn så robuste, er at våre organisasjoner allerede monitorerte fanger før den russiske invasjonen og at vi har fått muligheten til å intervjue fanger under okkupasjonen og rett etter at de har blitt frigitt fra de okkuperte områdene, forteller han videre.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En dansk rapport dokumenterer hundretalls tilfeller av tortur, mishandling og uasnitære forhold ved provisoriske fengsler og fangeleire russerne brukte under okkuerte ukrainske områder. Her er to madrasser i en celle i Izium. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Utsatt for liksom-henrettelse

Fangene var både innsatte ved ukrainske fengsler, som ble overtatt av russerne da de okkuperte områdene, og sivile som ble pågrepet av russerne med mål om å bli straffet eller truet til samarbeid.

I rapporten vises det til flere tilfeller av både fysisk og psykisk tortur, da fanger ble slått, utsatt for elektrosjokk, kveling med gassmaske eller bagger. De ble også utsatt for psykisk tortur i form av liksom-henrettelser, trusler om henrettelse eller trusler om vold mot andre fanger eller slektninger.

– Vi ble fraktet til henrettelse. Vi ble alle stilt på linje og hadde maske over ansiktet. Så ble én etter én fraktet bort til et rom. Jeg kunne føle at det ble færre og færre folk rundt meg. Man hørte skudd. Jeg var en av de siste på linjen og ved hvert skudd følte jeg at det var færre folk rundt meg, forteller en fange og utdyper:

– Da jeg ble tatt inn i rommet, kastet de granater under føttene mine. Dette skjedde flere ganger, men jeg hadde allerede forstått at de gjorde det kun for gøy. De nye var redde. Men da vi ble fraktet til henrettelsesstedet første gangen hadde jeg allerede dødd inni meg.

Ville statuere eksempel

– De russiske styrkene ønsket å vise fangene at «Russland er tilbake» eller at «Sovjetunionen er tilbake». De innførte et langt strengere fengselsregime for å vise at det var en ny tid og at de ønsket full lydighet. De rettet seg spesielt mot ukrainske patrioter, fengselsledere og tidligere ukrainske soldater, sier Tsjovgan.

Ifølge rapporten gikk soldatene ofte etter fanger med tatoveringer.

– Jeg ble personlig slått. Jeg hadde blod i urinen min i halvannen måned etterpå. Da jeg viste tatoveringene mine slo de meg i hodet med en rifle. To av dem begynte å sparke meg og kastet meg i bakken. De slo meg i ryggen og nyrene med en rifle. Fire personer slo meg. De slo meg i fem minutter frem til jeg besvimte. Da kastet de kaldt vann i ansiktet mitt og begynte å slå igjen, forteller en annen innsatt.

– Utbredt og systematisk

Rapporten har i tillegg til tortur, mishandling og seksuelle overgrep også dokumentert flere tilfeller av kaldblodig drap. Totalt ble det dokumentert 46 drap på fanger, i tillegg til 152 tilfeller av tortur og mishandling, 101 tilfeller av mangelfulle fengselsopphold. De mener russerne bevisst holdt fanger i samme rom der de lagret ammunisjon og våpen, slik at de ble en del av målet for ukrainske angrep mot våpenlagre.

– Vår rapport slår fast at tortur og annen mishandling er utbredt og systematisk på interneringsstedene under den russiske okkupasjonen i Ukraina. Vi dokumenterte utbredelsen av tortur og annen mishandling i offisielle og uoffisielle interneringssteder, dens brede geografiske spredning, og fellestrekket mellom okkuperte regioner og interneringssteder når det gjelder metoder og målrettede ofre, slår Tsjovgan fast.

De fleste dokumenterte tilfellene ble funnet i regionene Donetsk og Kherson og deretter Kharkiv.