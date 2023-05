Ifølge en oppdatering fra britisk etterretning har det russiske militæret stjålet strategien til Wagner-gruppen, og begynt å rekruttere nye soldater i russiske fengsler.

Ifølge rapporten kan så mange som 10.000 innsatte ha meldt seg til tjeneste bare i april, skriver Business Insider.

Nektet Wagner-gruppen

Det ble skrevet mye i media da det ble kjent at den beryktede paramilitære gruppen Wagner rekrutterte soldater i russiske fengsler. Draps- og voldtektsmenn ble lovet frihet, i bytte mot seks måneders innsats ved fronten.

Russland ble beskyldt for å bruke de innsatte som «kanonføde». Ifølge foreløpige rapporter fra britiske og amerikanske myndigheter, antas det at halvparten av de drøyt 40.000 innsatte rekruttert fra fengsel, er døde eller såret.

I februar gikk Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ut og sa at de ikke lenger rekrutterte fra fengsler.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet ble tillatelsen fratatt Wagner-gruppen fordi Prigozjin var i konflikt med topper i det russiske forsvaret.

Vil unngå ny mobilisering

I rapporten skriver britisk etterretning at grepet fra det russiske forsvaret er del av en «bredere, intens innsats fra det russiske militæret for å styrke hæren, og å unngå en ny obligatorisk mobilisering, som vil være svært upopulær blant den russiske offentligheten».

Tidligere har britisk etterretning avslørt at Russland prøver å bestikke migranter fra Sentral-Asia til å verve seg med penger og kortere behandlingstid på statsborgerskapssøknad. Også dette for å unngå å måtte sette i gang en ny mobilisering som sist førte til at hundretusenvis av russere rømte landet.

