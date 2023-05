Frankrike og Storbritannia vil terrorliste Wagner-gruppa

Mens det franske vedtaket er symbolsk og ikke bindende, vil det britiske, om The Times ' opplysninger stemmer, medføre økonomiske sanksjoner og andre straffer.

Wagner-soldater har ledet an i Russlands nesten ti måneder lange forsøk på å kapre den østukrainske byen Bakhmut. Det britiske innenriksdepartementet har i to måneder arbeidet med terrorlistingen, og tiltaket ventes innen få uker, siterer The Times en regjeringskilde på.

Blir Wagner terrorlistet, vil det bli ulovlig i Storbritannia å verve seg til gruppa, delta på møter, uttrykke støtte til den eller bruke klær med gruppas logo på offentlig.

Om Wagner blir terrorlistet av EU, kan EU-medlemmer fryse verdiene til gruppa og dens medlemmer, mens europeiske selskaper og borgere blir nektet å ha noe med gruppa å gjøre.

Både gruppa og leder Jevgenij Prigozjin er allerede sanksjonert av EU, først i 2020 for å ha sendt leiesoldater til krigen i Libya. Deretter ble de i februar sanksjonert for menneskerettsbrudd i Afrika, og så i april for å bidra i den russiske invasjonen av Ukraina.