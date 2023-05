Nå innrømmer amerikanerne at russerne ved hjelp av såkalt jamming, er i stand til å redusere HIMARS overlegenhet på slagmarken.

– Russland har hindret USA-produserte mobile rakettsystemer i Ukraina oftere de siste månedene, ved å bruke elektroniske jammere som påvirker det GPS-styrte målrettingssystem, som fører til at rakettene bommer på målene sine.

Det forteller flere uavhengige kilder til CNN.

Fikk supervåpen etter økt russisk brutalitet



HIMARS er et moderne amerikansk artilleri-system som har en rekkevidde på rundt 80 kilometer. Ifølge produsenten Lockheed Martin er rakettsystemet det mest teknologisk avanserte, kostnadseffektive og bærekraftige artillerisystemet som finnes på markedet.

Det var lenge uklart om USA ville gi Ukraina de avanserte våpnene, men etter hvert som krigen eskalerte og Russland viste en stadig større brutalitet, bestemte USA seg for å gi grønt lys.

– Et konstant katt-og-mus-spill



I løpet av de første månedene fremsto HIMARS som en «gamechanger». Ukraina kunne nå angripe russiske posisjoner på enger avstand. Missilene viste seg å være svært presise, og en rekke russiske mål ble truffet.

Blant annet var det HIMARS som bidro til å gjøre hovedbroen i Kherson ufremkommelig, så russiske styrker til slutt måtte gjøre retrett.

Nå mener amerikanske tjenestemenn at russerne har lært seg hvordan de skal forhindre HIMARS fra å være like presist og dødelig som det hittil har vist seg å være.

– Det er et konstant katt-og-mus-spill for å finne et mottiltak til jammingen. Det er ikke klart hvor bærekraftig det spillet er på lang sikt, sier en anonym tjenestemann i Pentagon.

– Ekstremt viktig

Den pensjonerte brigadegeneral Steve Anderson har erfaring fra den amerikanske hæren. Han sier ukrainerne står overfor en betydelig utfordring når de nå skal forsøke å ta tilbake tapt territorium

– En ting er å kunne holde russerne borte der de er akkurat nå. Det er en annen ting å kaste dem ut. Ukraina må holde HIMARS i spillet. HIMARS har vært ekstremt viktig for å kunne gjennomføre effektive dype angrep, sier Andersen, ifølge CNN.

Den russiske jammingen tvinger nå amerikanske og ukrainske tjenestemenn å finne nye måter å unngå russernes forstyrrelser, slik at HIMARS-programvaren virker slik den skal.

En amerikansk tjenestemann bekreftet at USA har gitt råd til ukrainerne om hvordan de skal identifisere og ødelegge russiske jammer. Offisielt bagatelliserer Pentagon virkningen av jamming.

«Effeketiviteten er dramatisk redusert»



En høytstående tjenestemann i Pentagon opplyser til CNN at ukrainske styrker mandag avfyrte HIMARS-18 raketter uten problemer, som er omtrent den daglige raten de siste ukene.

En annen droneoperatør, derimot, hevder at effektiviteten til HIMARS var dramatisk redusert, og ikke lenger så dominerende som de var i begynnelsen.

HIMARS er et mobilt rakettsystem for kan forflyttes raskt både før og etter avfyring.

