En fiendtlig drone ble skutt ned over Kyiv torsdag kveld, ifølge ukrainske myndigheter.

Byen skal igjen ha blitt utsatt for droneangrep, og flyalarmen gikk. Innbyggerne kunne høre skyting og eksplosjoner.

– Under den siste flyalarmen ble et ubemannet luftfartøy observert over Kyiv. Objektet ble skutt ned av luftvernstyrkene, skriver Serhiy Popko, lederen for militæradministrasjonen i Kyiv, på meldingstjenesten Telegram.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP kunne selv se drone over byen som ble forsøkt skutt ned.

Også natt til torsdag ble det hørt eksplosjoner i Kyiv. Natten før var det angivelig et forsøk på et droneangrep mot Kreml i den russiske hovedstaden Moskva. Regjeringen i Russland hevder Ukraina og USA sto bak, noe begge landene avviser.

Øyenvitner forteller at de har sett droner i luften over Kyiv og at flere av dem ble skutt ned av ukrainsk luftvern.

Samtidig sier journalister fra nyhetsbyrået AFP at de har hørt eksplosjoner inne i byen.

Video: Drone treffer Kreml