Ifølge John Kirby anslår amerikansk etterretning også at 80.000 russiske soldater såret i kamp i Ukraina de siste fem månedene.

Rundt halvparten av de 20.000 russiske soldatene som er drept i år, var leiesoldater fra Wagner-gruppen, anslår USA.

Kirby kaller den russiske offensiven i Donbas-regionen feilslått.

– Russlands forsøk på en offensiv i Donbas via Bakhmut har feilet. Russland har ikke vært i stand til å erobre områder som virkelig er strategiske eller betydelige, sier han.

Forferdelig pris

Kirby erkjenner at Russland har rykket fram i Bakhmut, men sier at prisen har vært «forferdelig, forferdelig høy» og at det ukrainske forsvaret i regionen fortsatt er sterkt.

– Russland har brukt opp sine militære lagre og væpnede styrker, og vi anslår at de bare siden desember har hatt mer enn 100.000 ofre, sier han.

– Disse tallene er utrolige, sier Kirby, som viser til at det er snakk om tre ganger så mange drepte soldater som det USA mistet under slaget om Guadalcanal i Stillehavet under andre verdenskrig.

Vil ikke svare

Kirby vil ikke svare på spørsmål om hvor mange ukrainske soldater som er drept og såret de siste månedene.

– Vi vil ikke offentliggjøre informasjon som gjør dette vanskeligere for en nær alliert av Vesten som trenes og væpnes av en USA-ledet koalisjon av land, sier han.

– Det er de som er ofrene her, Russland er aggressoren, sier Kirby.