Det er avisen The Sunday Times i Sør-Afrika, som melder om at sørafrikanske– og russiske myndigheter diskuterer muligheten for at Russlands president Vladimir Putin deltar på BRIKS-møtet i august digitalt. I tillegg til Sør-Afrika og Russland, er også Brasil, India og Kina medlemmer av BRIKS.

Internasjonal arrestordre

For Sør-Afrika har ratifisert dokumentet som styrer Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og er forpliktet til å følge dens avgjørelser. Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre på den russiske presidenten, som følge av angrepskrigen mot Ukraina.

– Vi har ikke noe annet valg enn å pågripe Putin. Kommer han hit, tvinges vi til å anholde ham, sier en regjeringskilde til avisen.

– Lovmessig har ikke sørafrikanske myndigheter noe valg. Om Putin ikke blir pågrepet, vil det ikke bare bryte internasjonal lov, men også sørafrikanske lover, sier Pryal Singh, forsker ved Sør-Afrikas institutt for sikkerhetsstudier til The Moscow Times.

President Cyril Ramaphosa tok i forrige uke til ordre for at Sør-Afrika ville forlate Den internasjonale straffedomstolen. Sørafrikanske myndigheter måtte senere samme dag komme med en uttalelse som avviste at landet ville forlate ICC.

Bekrefter deltagelse

Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov bekrefter at Putin vil delta på toppmøtet, men har ikke presisert om det vil være fysisk eller digitalt. Han har ikke reist utenlands siden krigen startet, med unntak av russisk-okkuperte områder i Ukraina.

Den russiske statsviteren Sergej Markov hevder derimot at Putin uansett ikke har planer om å reise til Sør-Afrika. Til sin Telegram-konto, gjengitt av Pravda sier han at Putin ikke vil ta risikoen ved å fly over internasjonalt luftrom.

– Putin flyr til utlandet bare over territoriene til vennligsinnede land, skriver han.