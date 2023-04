Sør-Afrika sier landet ikke skal forlate ICC

I en uttalelse presiserer Ramaphosas kontor at presidentens uttalelse tidligere tirsdag kom som følge av en kommunikasjonsfeil.

– Presidenten ønsker å klargjøre at Sør-Afrika fortsatt forholder seg til Roma-vedtektene, heter det i uttalelsen, med henvisning til traktaten som legger grunnlaget for ICC.

– Denne avklaringen følger en feil i en kommentar gitt under en pressekonferanse holdt av ANC, heter det videre.

Det var på en pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö i Pretoria tirsdag at Ramaphosa sa at ANC hadde besluttet at Sør-Afrika skulle trekke seg fra ICC.

ICC utstedte i forrige måned arrestordre på Russlands president Vladimir Putin, noe som innebærer at Sør-Afrika er pålagt å pågripe ham dersom han stiller på toppmøtet i de såkalte Bricks-landene i august.

Sør-Afrika er vertsnasjon for årets toppmøte, der Ramaphosa og lederne fra Russland, Brasil, India og Kina etter planen skal møtes.