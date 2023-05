Storsvindler Elizabeth Holmes (39) skulle etter alt å dømme møte til soning i fengsel i forrige uke. Ifølge Business Insider unngår Holmes livet bak murene en stund framover. Blodtest-gründeren ble i fjor dømt for svindel, og ble ilagt en dom på 11 år.

Holmes har vært ute på kausjon mens hun anker dommen, og onsdag denne uken kom advokatene hennes med en ny anmodning som lar storsvindleren bli ute av fengsel.

Amerikansk juss tilsier at «dersom en er ute på kausjon når anken blir levert, vil kausjonen vare til retten har avgjort saken».

Siden Holmes var ute på kausjon da anken ble levert, ble soningen automatisk utsatt.

Skulle revolusjonere helseindustrien

Holmes startet som 19 år opp et selskap som satte sitt mål om å revolusjonere helseindustrien. Hun hadde klart å overbevise investorer fra USA om å investere milliarder i selskapet, og var hyllet og bejublet.

Selskapet, Theranos, hevdet de hadde utviklet et apparat som skulle teste en lang rekke sykdommer ved bare kun å bruke én dråpe blod, noe som skulle revolusjonere helseindustrien.

Imidlertid viste det seg at dette ikke stemte med virkeligheten, og at selskapet var bygget på løgn og bedrag. En rekke artikler fra The Wall Street Journal avslørte Holmes og selskapets løgner, og korthuset falt sammen.

Samme taktikk

Amanda Seyfried spiller Elizabeth Holmes i serien «The Dropout». Foto: Momodu Mansaray / Getty Images/AFP

Eks-kjæresten til Elizabeth Holmes Ramesh Sunny Balwani (57), som var president i Theranos, forsøkte å utsette sin fengselsstraff ved å benytte seg av samme metode som Holmes.

Han lyktes i å utsette oppmøtet sitt med omtrent en måned, og møtte opp til fengselet for å begynne å sone sin 13 år lange straff forrige uke.

Historien om Holmes, Sunny og selskapet Theranos ble foreviget i TV-serien, «The Dropout» i fjor.

Serien er tilgjengelig i Norge gjennom strømmeplattformen Disney+.

Ifølge E! Online har Holmes sagt at hun ikke har noen interesse av å se serien.